Diese Stars ziehen ins «Sommerhaus»

RTL plant die Ausstrahlung der Reality-Show einmal mehr im Spätsommer.

RTL hat die teilnehmenden Paare für die achte Staffel der Reality-Showbestätigt und vertraut dabei auf eine ganze Menge Reality-Erfahrung. Fas des Genres dürfen sich über Unternehmerin Claudia Obert freuen, die in Formate wie «Promis unter Palmen» oder «Kampf der Realitystars» für ordentlich Krawall sorgte. Sie zieht gemeinsam mit Max Suhr ins Haus im nordrhein-westfälischen Bocholt.Ebenfalls mit dabei ist Schauspielerpaar Eric und Edith Stehfest. Eric dürfte den meisten wohl noch von seiner letztjährigen Teilnahme am Dschungelcamp bekannt sein. Dieser Auftritt fehlt Reality-Sternchen Walentina Doronina zwar noch, dafür war sie bereits bei «Ex on the Beach», «Are You the One?», «CoupleChallenge» und «Promi Big Brother» dabei. Sie geht zusammen mit Can Kaplan ins Sommerhaus. Außerdem mit dabei sind Reality-Darsteller Maurice Dziwak («Love Island») und Ricarda „Ricky“ Raatz.Aus dem RTL+-Reality-Kosmos stammen zudem Aleksandar „Aleks“ Petrovic und Vanessa Nwattu, die sich bei «Temptation Island VIP» im vergangenen Jahr kennen und lieben lernten. Das Teilnehmerfeld komplettieren Partyschlagersänger Tim Toupet und Carina Crone, Dschungelkönig-Exfrau Justine Dippl und Arben Zekic sowie Soapstars Pia Tillmann («Köln 50667») und Zico Banach («Die Bachelorette»). Alle Paare haben am Ende die Chance auf den Gewinn von 50.000 Euro sowie den Reality-TV-Titel „DAS Promipaar 2023“. RTL plant mit der Ausstrahlung im Spätsommer, die Produktion verantwortet Seapoint Productions.