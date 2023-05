VOX-Löwen halten RTL-Bauern erneut auf Distanz

Quotennews

VOX tut sich derzeit schwer ein passendes Lead-out-Programm für die Gründershow anzubieten. «Goodbye Deutschland» war trotz starkem Vorlauf kaum gefragt.

VOX hat sich durch die Programmierung vonam Montagabend zum König des Privatfernsehens entwickelt. Auch am gestrigen Abend gab es kein Vorbeikommen an der Gründershow, die mit 0,75 Millionen 14- bis 49-Jährigen da weitermachte, wo man vergangene Woche aufhörte. 14,4 Prozent Marktanteil bedeuteten die Marktführerschaft im deutschen Fernsehen ab 20:15 Uhr. Insgesamt fiel man etwas zurück und musste ein Zuschauerrückgang um fast 200.000 Menschen verkraften. 1,65 Millionen Zuschauer ab drei Jahren sorgten aber weiterhin für einen sehr guten Marktanteil von 6,8 Prozent.Für VOX gibt es aber ein Problem, denn nach «Die Höhle der Löwen» brechen die Werte regelmäßig ein. Zuletzt kam die Doku-Serie «Härtetest» nicht gut an, am Montag probierte man es ab 22:49 Uhr mit einer-Wiederholung. Nur eine halbe Million Menschen blieben dran, der Marktanteil stürzte auf 3,6 Prozent. Aus der Zielgruppe stammten nur noch 0,15 Millionen Zuschauer, sodass der Marktanteil mit 4,7 Prozent enttäuschend ausfiel.Ebenfalls eher enttäuschend läuft es für RTL mit der neuesten Staffel von, die Anfang des Monats begann. Die fünfte Folge schaffte es erneut nicht mehr als drei Millionen Menschen zu unterhalten, was im vergangenen Jahr noch der Standard war. Diesmal blieb man bei 2,85 Millionen hängen. Der Marktanteil belief sich auf 11,2 Prozent. In der Zielgruppe war das Ergebnis immerhin noch gerade so zweistellig. Mit 0,54 Millionen Umworbenen standen 10,0 Prozent zu Buche.