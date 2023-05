«Die Unschlagbaren» beweisen aus Quotensicht das Gegenteil

Quotennews

Die neue ProSieben-Show verliert von Woche zu Woche. Mit der gestrigen vorletzten Ausgabe war so ein neuer Tiefpunkt erreicht.



Bei der ProSieben-Showmüsse prominente Kandidaten spezielle Aufgaben in unterschiedlichen Ländern meistern. Diese Woche musste «Let’s Dance»-Juror Joachim Llambi in einem Kürbis über den See schippern, Schauspieler Wayne Carpendale begab sich auf Kunstflug und Komiker Simon Gosejohann bekam es in der Achterbahn mit der Angst zu tun.Aus Quotensicht präsentierte sich das Format jedoch bislang alles andere als unschlagbar. In der Woche zuvor waren mit 0,59 Millionen Fernsehenden nicht mehr als maue 2,3 Prozent drin. Für die 0,28 Millionen Jüngeren blieben lediglich niedrige 4,8 Prozent Marktanteil übrig. Gestern bescherte die vorletzte Ausgabe wiederum einen neuen Tiefstwert. Bei 0,51 Millionen Zuschauern kam man nicht über schwache 2,0 Prozent hinaus. Für die 0,29 Millionen Umworbenen ging es hingegen minimal aufwärts auf magere 4,9 Prozent Marktanteil.Unterdessen versuchte RTL zur Primetime sein Glück mit der Abenteuerkomödie. Auch wenn hier 1,26 Millionen Interessenten mit von der Partie waren, blieb man dennoch relativ weit von Höchstwerten entfernt. So musste sich der Sender mit einer mäßigen Quote von 4,8 Prozent zufriedengeben. Die 0,52 Millionen Werberelevanten erzielten zumindest einen soliden Marktanteil von 9,9 Prozent.