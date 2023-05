«The Voice Kids» zieht zum Finale wieder etwas an

Quotennews

Nach zwei eher weniger gefragten Ausgaben schob sich Sat.1 in der Zielgruppe wieder in den zweistelligen Bereich.



Beistand gestern Abend das große Finale der Jubiläumsstaffel an. Für das Team Lena Meyer-Landrut traten hier Fia, Danielle und Alexandre an, wobei Fianicht nur sang, sondern gleichzeitig auch den Text gebärdete. Ihren Sieg aus dem Vorjahr wollen Michi und Smudo hingegen mit Emma, Eywa und Khady verteidigen. Doch natürlich hatten auch noch Wincent Weis und Alvaro Soler ihre Talente im Rennen, die ebenfalls um den Sieg kämpften. Am Ende ging dieser jedoch an Emma aus Team Fanta, die schon direkt zu Beginn mit ihrem Eminem-Cover überzeugt hatte.Das Halbfinale hatte in der Vorwoche noch 1,29 Millionen Fernsehende überzeugt, womit man nicht über überdurchschnittliche 5,5 Prozent Marktanteil hinauskam. Bei den 0,40 Millionen Jüngeren standen zudem gute 7,6 Prozent auf dem Papier. Im Finale waren nun 1,47 Millionen Zuschauer mit von der Partie, so dass die Quote wieder auf hohe 6,6 Prozent Marktanteil kletterte. Die 0,51 Millionen Umworbenen schafften es mit starken 10,4 Prozent wieder in den zweistelligen Bereich.Im Anschluss wurde Ralf Schmitz‘ Kuppelshowwiederholt. Weiterhin blieben 0,31 Millionen Interessente vor dem Bildschirm sitzen, was noch für einen passablen Marktanteil von 4,4 Prozent reichte. Mit 0,07 Millionen Werberelevanten hatte sich das jüngere Publikum gegenüber der Vorwoche halbiert. So kam man nicht über maue 4,0 Prozent Marktanteil hinaus.