Quotencheck

Acht neue Ausgaben der erfolgreichen Krimiserie zeigte das ZDF von Mitte März bis Ende April.

Seit 1977 wurden bereits mehr als 450 Episoden der Krimiserieim ZDF ausgestrahlt. Dabei waren inzwischen nun schon fünf unterschiedliche Hauptkommissare in der Rolle des „Alten“ tätig. Erst in diesem Jahr, als es mit den neuen Folgen weiterging, erfolgte ein weiterer Wechsel. Statt Richard Voss kümmert sich nun Kriminalhauptkommissar Caspar Bergmann, der von Thomas Heinze verkörpert wird, um die Ermittlungen. Die acht neuen Episoden waren wie gewohnt freitags ab 20.15 Uhr im ZDF zu sehen.Der Auftakt erfolgte am 10. März vor 5,57 Millionen Fernsehenden. Dies stellte genauso wie die hohen 19,6 Prozent Marktanteil den Tiefstwert im betrachteten Zeitraum ein. Ähnlich verlief der Start bei den 0,38 Millionen Jüngeren. Auch hier war mit annehmbaren 6,1 Prozent Marktanteil zunächst noch deutlich Luft nach oben. Doch bereits am darauffolgenden Freitag hatte man sich über die 6-Millionen-Marke geschoben und so sicherten sich 6,13 Millionen Interessenten nun überzeugende 21,4 Prozent Marktanteil. Mit 0,51 Millionen 14- bis 49-Jährigen hatte sich der Sender ebenfalls auf gute 8,0 Prozent gesteigert.Am 24. März war mit 6,70 Millionen Zuschauern direkt der Reichweitenrekord erreicht. Zudem durfte sich der Sender über eine starke Quote von 23,3 Prozent freuen. Die 0,59 Millionen jüngeren Zusehenden punkteten ebenfalls mit hohen 9,5 Prozent Marktanteil. Auch wenn man eine Woche später auf 5,99 Millionen Interessenten abrutschte, hielt man sich weiterhin bei 21,4 Prozent Marktanteil. Bei den 0,48 Millionen Jüngeren musste sich der Sender mit guten 8,2 Prozent Marktanteil zufriedengeben.Das Publikum vergrößerte sich am darauffolgenden Freitag wieder auf 6,36 Millionen Menschen. Nun war auch der Bestwert von herausragenden 23,4 Prozent Marktanteil erreicht. Parallel dazu stellten die 0,55 Millionen 14- bis 49-Jährigen den Rekordwert von starken 9,9 Prozent auf. Auch eine Woche später lief es für die 6,06 Millionen Fernsehenden mit 21,1 Prozent Marktanteil weiterhin gut. Bei den 0,51 Millionen Jüngeren lag die Sehbeteiligung bei überdurchschnittlichen 8,5 Prozent.Mit der vorletzten Ausgabe ging es hingegen wieder auf 5,78 Millionen Interessenten zurück. Dennoch kletterte der Marktanteil auf überzeugende 21,7 Prozent. Der Rückgang machte sich auch in der jüngeren Gruppe bemerkbar, welche noch aus 0,43 Millionen Krimifans bestand. Hier blieben gute 8,1 Prozent Marktanteil übrig. Die vorerst letzte Folge war am 28. April zu sehen, als sich 5,77 Millionen Zuschauer vor dem Bildschirm einfanden. Erneut sank die Quote auf hohe 21,2 Prozent. Die 0,44 Millionen Jüngeren beendeten die Ausstrahlung mit durchschnittlichen 7,7 Prozent Marktanteil.Während im Jahr zuvor im Schnitt noch 5,30 Millionen Fernsehzuschauer für die neuen Ausgaben der Krimiserie eingeschalten hatten, waren es diesmal sogar 6,05 Millionen. Dadurch erhöhte sich auch der Marktanteil von zuletzt 19,0 auf nun 21,6 Prozent. 2022 waren zudem durchschnittlich 0,44 Millionen 14- bis 49-Jährige mit von der Partie, während das jüngere Publikum nun aus 0,49 Millionen Menschen bestand. Auch hier kletterte die Quote somit von 7,2 auf 8,3 Prozent. Das ist ein deutliches Zeichen dafür, dass die Krimiserie auch nach über 45 Jahren noch immer zu einem der erfolgreichsten Formate des ZDFs gehört und sich daran vorerst auch nichts ändern wird.