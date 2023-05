«Weeds»: Justin Kirk will kein Reboot

Köpfe

Der Schauspieler denkt nicht, dass die Zuschauer neue Folgen haben möchten.

Es ist schon fast vier Jahre her, dass eine-Fortsetzungsserie in Arbeit sei. Als „Variety“ die Nachricht von der Wiederbelebung im Jahr 2019 verbreitete, die damals bei Starz lief, war Mary-Louise Parker als ausführende Produzentin gestartet und sollte ihre Rolle als Nancy Botwin in der potenziellen neuen Serie wieder aufnehmen. Aber Justin Kirk, der ihren charmanten und ungefilterten Schwager Andy Botwin spielte, ist sich da nicht so sicher."Selbst als Fan, wollen Sie uns wirklich alle alt und zurückkommen sehen? Ich glaube nicht, dass bei Staffel acht der allgemeine Gedanke war: 'Wir sollten so weitermachen!'", sagte er gegenüber „Variety“. "Hören Sie, ich liebe diese Leute, ich liebe diesen Charakter. Ich weiß wahrscheinlich genauso viel wie Sie über zukünftige Reboots.""Ich weiß, dass sie darüber geredet haben, darüber, was es sein könnte", sagte Kirk. "Ich hatte Gerüchte über verschiedene Versionen gehört. Einmal habe ich gehört, dass es ein Prequel mit jüngeren Charakteren sein soll, und dann sieht man uns nur in Rückblenden. Ich habe also keine Ahnung. Aber seltsamerweise habe ich kürzlich wieder davon gehört, also versuchen sie vielleicht, den müden Kadaver wieder hervorzuholen."