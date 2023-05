Wolter-Zwillinge gründen Produktionsfirma mit Florida Entertainment

Vermischtes

PrettyWellDone ergänzt das kreative Netzwerk von Florida Entertainment, das aus FloridaTV, Florida Film, Florida Reklame, K2H und Studio Bummens besteht.

Die beiden von «World Wide Wohnzimmer» bekannten YouTube-Zwillinge Dennis und Benni Wolter gehören inzwischen zum festen Inventar der ProSieben-Show, die von Florida Entertainment produziert wird. Nun intensiviert sich die Zusammenarbeit zwischen dem Brüdergespann und der Berliner Produktionsfirma, denn gemeinsam gründet man nun die Produktionsfirma PrettyWellDone GmbH.De Zusammenarbeit soll die starke Infrastruktur und die Erfahrung bei großen Showproduktionen seitens Florida Entertainment mit der „ausgewiesenen Expertise in der Produktion unterhaltsamer, hochwertiger Online-Formate“ seitens der Wolters verbinden, wie es in einer Pressemitteilung heißt. Neben den aktuellen Produktionen werden alle zukünftigen Projekte von und mit Benni und Dennis Wolter durch die PrettyWellDone GmbH umgesetzt. Die Geschäftsführung der neuen Firma übernehmen Benni und Dennis Wolter sowie Arne Kreutzfeldt.„Für den nächsten Schritt in unserer Karriere können wir uns keinen besseren Partner als die Florida vorstellen und freuen uns auf alles, was kommt. Hurra!“, lassen sich die beiden Wolter-Zwillinge zitieren. Kreutzfeldt fügt an: „Benni und Dennis gehören ohne Frage zu den größten Talenten in Deutschland und wir ziehen unseren Hut vor dem, was die beiden sich gemeinsam mit ihrem Kölner Team in den letzten Jahren aufgebaut haben. Gerade in einer Zeit, in der die Grenzen zwischen linearem und non-linearem immer weiter verschmelzen, freut es uns ungemein, dass wir unser gemeinsames Know-how künftig nutzen können, um passende Projekte zu entwickeln und zu produzieren.“