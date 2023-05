RTL zeigt vier «Preis ist heiß»-Folgen ab Juni

TV-News

Außerdem feiert der Kölner Sender den 20. Geburtstag von «Deutschland sucht den Superstar» mit einer abendfüllenden Sendung.

Harry Wijnvoord und Thorsten Schorn kehren am 14. Juni nach rund sechsmonatiger Pause auf die Bildschirme zurück und präsentieren am Mittwochabend um 20:15 Uhr eine neue Folge der Spielshow. Nach jeweils zwei Folgen im Frühsommer und Winter 2022 plant RTL diesmal gleich vier Folgen ein.Der Kult um den Show-Klassiker war im vergangenen November und Dezember etwas abgeklungen, nachdem Wijnvoord vor zwölf Monaten ein fulminantes Comeback vor 2,84 Millionen Zuschauern und mit einem Zielgruppen-Marktanteil von 17,1 Prozent feierte. Die Ausgaben im November und Dezember fielen auf 9,5 und 7,8 Prozent zurück. Obwohl das Motto der Sendung „Bloß nicht überbieten!“ für die Kandidaten gilt, wäre RTL sicherlich froh, wenn dies zumindest bei den Einschaltquoten passiert.Überraschend gute Marktanteile fuhr in diesem Frühjahr die 20. Staffel vonein. Das Comeback von Dieter Bohlen sorgte durchschnittlich für 13,3 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. Nun möchte RTL den runden Geburtstag der Castingshow noch einmal gebührend feiern, nachdem man die Produktion von UFA Show & Factual im Frühjahr mit einer Fortsetzung beschenkt wurde. Am 10. Juni füllt man den Samstagabend mit, ein dreieinhalbstündiger Best-of-Zusammenschnitt mit den stärksten Szenen und Höhepunkte aus 20 Staffeln, wie der Kölner Sender verspricht. Kommentiert werden die Videosequenzen einzeln oder in Paarungen von ehemaligen Jury-Mitgliedern und Talenten der Castingshow, die ihre persönlichen Highlights zum Besten geben, in Erinnerungen schwelgen oder ihr DSDS-Wissen auf die Probe stellen.