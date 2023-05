Upfronts 2023: ABC-Herbst ohne Fiction

Hintergrund

Die Verantwortlichen des Disney-Senders glauben nicht mehr an ein rechtzeitiges Ende des Streiks. Unter der Woche ist das Programm mit Shows und Reality aufgeblasen, am Wochenende steht Sport im Mittelpunkt.

FOX kann sich auf seine Zeichentrickserien verlassen, NBC hat bereits drei Serien komplett abgedreht und CBS hofft auf eine rechtzeitige Lösung des Autorenstreiks. Bei ABC ist man sich sicher: Im Herbst muss das Programm mit Non-Scripted-Formaten gefüllt werden. Formate wie «Grey’s Anatomy» werden nicht rechtzeitig fertig. Mit Ausnahme von «Abbtt Elementary»-Reruns wird keine Fiction ins Programm gehievt. Hier hätte man durchaus auf die Hulu-Serie «How I Met Your Father» zurückgreifen können, die das Schwesterunternehmen 20th Television produziert. Diese Option wurde laut Insidern nicht gezogen, weil ABC nicht von der Tragfähigkeit überzeugt war. Diese Entscheidung könnte noch zu internen Quälereien führen, schließlich halten die ABC-Verantwortlichen Disneys Streamingdienst für nicht hochwertig.«Dancing with the Stars» wird den Montag eröffnen, der Ausflug zu Disney+ hat wohl keinen Reichweitenzuwachs gebracht. Danach steht die Senior-Version von «The Bachelor» auf dem Programm. Da das lineare Fernsehpublikum immer älter wird, will man nicht mehr mit 30-jährigen Männern und Frauen auf Quotenjagd gehen. Das Wochenende wird - wie bei den anderen drei Wettbewerbern - vom Sport dominiert. Da das lineare Fernsehen dank Streaming immer unbeliebter wird, setzen die Networks auf Live-Sport ab Mittag. Obwohl ABC mit College Football, Basketball und Hockey aufwarten kann, hat das Unternehmen das quotenschwächste Angebot.Die Rückkehr von «9-1-1» (von Fox), «Abbott Elementary», «American Idol», «The Bachelor», «The Conners», «The Good Doctor», «Grey's Anatomy», «High Potential» (Serienstart), «Not Dead Yet», «The Rookie», «Station 19» und «Will Trent» wird zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben. Verlängerungsankündigungen für «The Rookie: Feds» und «Home Economics» stehen noch aus."Wir sind stolz darauf, die Heimat von beliebten Serien und bedeutungsvollen Geschichten zu sein, die von den Zuschauern weiterhin angenommen werden, und wir sind glücklich, dass unser solides, stabiles Programm weiterhin den enormen Erfolg unserer etablierten Hits nutzt, mit Originalen, die jeden Abend in der Woche ausgestrahlt werden", sagte Craig Erwich, Präsident der Disney Television Group.20.00 Uhr «Daning with the Stars» (Rückkehr ins Programm)22.00 Uhr «The Golden Bachelor» (Neu)20.00 Uhr «Celebrity Jeopardy!»21.00 Uhr «Bachelor in Paradise»20.00 Uhr «Judge Steve Harvey»21.00 Uhr «Abbott Elementary» (Wiederholungen)21.30 Uhr «Abbott Elementary» (Wiederholungen)22.00 Uhr «What Would You Do?»20.00 Uhr «Celebrity Wheel of Fortune»21.00 Uhr «Press Your Luck» (Neuer Sendeplatz)22.00 Uhr «The $100,000 Pyramid»20.00 Uhr «Shark Tank»21.00 Uhr «20/20»12.00 Uhr College Football, Hockey, ESPN-Programmfenster19.30 Uhr College Football13.00 Uhr Frauen-Basketball, NBA, ESPN-Programmfenster19.00 Uhr «America’s Funniest Home Videos»20.00 Uhr «The Wonderful World of Disney» (Filme)