SAG Awards werden Ende Februar verliehen

US-Fernsehen

Die Gala wird das erste Mal im kommenden Jahr für Netflix hergestellt.

Die Screen Actors Guild Awards haben ein Datum für ihre erste Show auf ihrem neuen Zuhause, Netflix , bekannt gegeben: Samstag, 24. Februar 2024. Die 30. jährliche Verleihung wird um 17 Uhr Ortszeit live auf Netflix gestreamt und kehrt an ihren langjährigen Veranstaltungsort, das Shrine Auditorium and Expo Hall in Los Angeles, zurück.Letztes Jahr liefen die SAG Awards auf der YouTube-Seite von Netflix. Netflix hatte in letzter Minute einen Deal mit der Preisverleihung abgeschlossen, um die Show zu übertragen (nachdem der Vertrag mit TBS/TNT ausgelaufen war), aber zu spät, um sie noch rechtzeitig auf den Streamer zu bringen. Daher wird die Ausgabe 2024 ihr Live-Debüt auf Netflix geben.In der Zwischenzeit kehren die SAG Awards ins Shrine zurück, nachdem sie 2023 im Fairmont Century Plaza Hotel und 2022 im Barker Hangar stattgefunden haben. Davor wurden sie von 1997 bis 2021 jedes Jahr im Shrine abgehalten.Die SAG Awards haben auch die Teilnahmebedingungen und einen Kalender für die nächste Preisverleihungssaison bekannt gegeben. Um für die Preisverleihung 2024 in Frage zu kommen, müssen die Beiträge zwischen dem 1. Januar 2023 und dem 31. Dezember 2023 ausgestrahlt oder uraufgeführt werden.