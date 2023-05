Primetime-Check

Wie erfolgreich waren die Serien im Ersten? Punkteten Joko und Klaas?

undsind ein erfolgreiches Doppel: 4,20 und 4,18 Millionen Menschen sahen die Formate, die 16,4 und 16,8 Prozent Marktanteil einbrachten. Bei den jungen Menschen standen 9,6 und 8,2 Prozent auf der Uhr. Schließlich erreichtenund2,85 und 1,91 Millionen, Das Erste freute sich über 12,6 und 10,6 Prozent. Mit 5,7 und 6,9 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen fiel das Ergebnis nicht ganz so erfreulich aus.erreichte 2,50 Millionen Zuschauer im ZDF, eheund1,52 und 2,46 Millionen einsammelten. Die drei Programme generierten 9,7, 6,1 und 10,8, bei den 14- bis 49-Jährigen fuhr der Mainzer Sender 6,6, 4,0 und 6,0 Prozent Marktanteil ein.Der-Dreiteiler, bestehend aus der Originalserie, Hawaii und Los Angeles, verbuchte, 1,27, 1,38 und 1,45 Millionen, die Marktanteile wurden mit 5,0, 5,7 und 8,3 Prozent bemessen. Bei den jungen Menschen wurden 6,4, 6,7 und 9,9 ermittelt. ProSieben sendeteund erntete 1,22 Millionen Zuschauer ab drei Jahren sowie mit 0,81 Millionen fabelhafte 17,4 Prozent.brachte RTL 2,76 Millionen, in der Zielgruppe wurden 10,7 Prozent erfasst.undlockten 0,98 und 0,54 Millionen Menschen zu VOX, die Fernsehstation kann sich über 9,0 und 5,0 Prozent in der Zielgruppe freuen.undbescherte Kabel Eins 0,89 und 0,46 Millionen, der Film holte 5,1 Prozent in der Zielgruppe, die Dokumentation räumte mit 5,1 Prozent ab. Bei RTLZWEI gab es eine neue-Folge zu sehen, die 0,78 Millionen Zuschauer holte und 6,4 Prozent in der Zielgruppe hatte.