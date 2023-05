ARD-Serien schnappen sich den fiktionalen Sieg

Quotennews

Sowohl «Tierärztin Dr. Mertens» als auch «In aller Freundschaft» legten wieder tolle Leistungen hin.

Der Dienstagabend ist mitein Erfolg. Die Rückkehr der Serie mit Elisabeth Lanz war schon in den vergangenen Wochen ein Erfolg. Die Mischung aus kritischer Familien- und Arbeitsstruktur gepaart mit spektakulären Tieraufnahmen lassen die Zuschauer zum Ersten kommen. Die Folge „Fremd im eigenen Haus“ sahen nun 4,20 Millionen Zuschauer, sodass man auf tolle 16,4 Prozent Marktanteil kam. Bei den jungen Erwachsenen wurden 0,49 Millionen gemessen, das führte zu starken 9,6 Prozent Marktanteil.„Am offenen Herzen“ hieß die Geschichte von. Die 1.012. Folge erzählte von der jungen Alina, die wohl an Brustkrebs leiden könnte. Die Episode mit den Gaststars Virigina Leithäuser, Tom Keune und Sybille J. Schedwill erreichte 4,18 Millionen Fernsehzuschauer, die einen Marktanteil von 16,8 Prozent mitbrachten. Die Produktion aus Leipzig verbuchte 0,43 Millionen junge Zuschauer, die für 8,2 Prozent Marktanteil standen.Bei Christian Nitsche war es vorbei mit guten Nachrichten: Ein Geldwäsche-Kartell sowie Senioren am Steuer waren Thema von. Die Sendung zeigte unter anderem, wie der Verkehrsminister geplante EU-Tests ausbremste. 2,85 Millionen Menschen blieben dran und verhalfen der Sendung zu 12,6 Prozent Marktanteil. Bei den jungen Menschen wurden 0,29 Millionen ermittelt, die für 5,7 Prozent Marktanteil standen.