«The Kardashians» bleiben noch lange bei Hulu

US-Fernsehen

Der Streamingdienst hat einen neuen Kontrakt mit der Promi-Familie abgeschlossen.

Hulu hat weitere 20 Episoden vonbestellt und damit den Mehrstaffelvertrag der Reality-TV-Familie mit dem Streamer verlängert. Die Nachricht kommt noch vor der Premiere der dritten Staffel, die am 25. Mai auf Hulu ausgestrahlt wird, wobei neue Episoden donnerstags ausgestrahlt werden. Hierzulande ist die Serie bei Disney+ beheimatet.Die Beschreibung der kommenden Staffel lautet wie folgt: "Die Kameras kehren zurück, wenn Kris, Kourtney, Kim, Khloé, Kendall und Kylie die Zuschauer wieder in ihr Leben einladen, während sie Mutterschaft, Co-Elternschaft und den Aufbau ihres eigenen Imperiums meistern. Ihr Zusammenhalt wird auf die Probe gestellt und es kommt zu Spannungen, aber als Familie stehen sie zusammen durch den Sturm."Im Trailer, der im April veröffentlicht wurde, begleiten die Kameras Kim bei der Verarbeitung ihrer turbulenten Trennung und dem Abschluss ihrer Scheidung von Kanye West und sprechen sogar das berüchtigte virtuelle Debakel zwischen den beiden seit ihrer Trennung an. Khloé spricht über ihre gesundheitlichen Probleme und die Schwestern Kourtney und Kim streiten sich über das Drama, das von der Promi-Hochzeit der ältesten Kardashian in Italien herrührt. Die Zuschauer werden auch Zeuge, wie Kylie versucht, mit ihren Schwestern ein Gespräch über "die Schönheitsstandards, die [ihre Familie] startet" zu führen.Ben Winston, Partner von Fulwell 73, produziert die Reality-Show zusammen mit Emma Conway und Elizabeth Jones, während Danielle King als Showrunnerin und ausführende Produzentin fungiert. Kim Kardashian West, Kris Jenner, Khloé Kardashian und Kourtney Kardashian fungieren ebenfalls als ausführende Produzenten.