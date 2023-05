Comcast zögert beim Hulu-Verkauf

Vermischtes

NBCUniversal hält noch 33 Prozent an der ehemals gemeinsam gestarteten Streamingplattform.

Comcast ist bereit, seinen 33-prozentigen Anteil an Hulu an Disney zu verkaufen, aber die Frage ist, zu welchem Preis das geschehen soll, so Comcast-CEO Brian Roberts. "Ich denke, es ist wahrscheinlicher als nicht", dass Comcast am Ende die volle Kontrolle über Hulu an Disney verkaufen wird, sagte Roberts am Dienstag auf der Technology, Media and Telecom Conference von MoffettNathanson in New York.Comcast hält derzeit einen Anteil von 33 Prozent an Hulu. Ab Januar 2024 kann Disney von Comcast verlangen, seine Beteiligung an Hulu zu verkaufen (und umgekehrt kann Comcast den Verkauf erzwingen). Gemäß den Bedingungen des Disney-Comcast-Deals für Hulu beträgt der "garantierte Mindestwert" von Hulu 27,5 Milliarden Dollar, was bedeutet, dass der Anteil von Comcast mindestens 9,2 Milliarden Dollar wert ist.Roberts sagte: "Ich denke, wir haben eine sehr wertvolle Position" gegenüber Hulu und sagte, die Aufgabe sei es nun, eine Bewertung von Hulu zu finden, die mehrere Faktoren berücksichtigt. "Was würde ein williger Käufer in einer robusten Auktion [für Hulu] zahlen?" fragte Roberts rhetorisch. Ein Streaming-Dienst in der Größenordnung von Hulu hat noch nie zum Verkauf gestanden, bemerkte er. Ein Teil des Bewertungsprozesses für Hulu, so Roberts, besteht darin, die Tatsache zu berücksichtigen, dass "Sie alle Inhalte von Disney und Fox für immer erhalten, was ist das also theoretisch wert?“ In den ersten drei Monaten des Jahres 2023 konnte Hulu 200.000 neue Abonnenten gewinnen und erreichte damit 48,2 Millionen. Der Streamingdienst ist nur in den Vereinigten Staaten von Amerika verfügbar und durch zahlreiche Live-TV-Angebot auch extrem lukrativ.