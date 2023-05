WGA spricht über Streikkosten

Vermischtes

Die Autorenvereinigung prophezeit, dass die finanzielle Einigung gar nicht so viel kosten werde.

Die Writers Guild of America argumentierte am Dienstag, dass der Streik die Studios am Ende mehr kosten wird, wenn er "Wochen und Monate" andauert, als es kosten würde, den Forderungen der Autoren zuzustimmen. In einer E-Mail an die Mitglieder erklärte der WGA-Verhandlungsausschuss, dass seine Vorschläge geschätzte 429 Millionen Dollar pro Jahr kosten würden. Die Gilde argumentierte, dies sei "bescheiden" im Vergleich zu den Milliarden, die jedes Jahr für Inhalte ausgegeben werden, und den Milliardeneinnahmen, die die großen Unterhaltungsunternehmen jedes Jahr erzielen."Diese Unternehmen haben mit der Arbeit von Autoren Milliardengewinne gemacht und erzählen ihren Investoren jedes Quartal von der Bedeutung von Drehbuchinhalten", so der Ausschuss. "Dennoch riskieren sie in den kommenden Wochen und Monaten erhebliche anhaltende Störungen, die die Kosten einer Einigung bei weitem aufwiegen würden."Die WGA hat auch die Kosten für ihre Vorschläge nach Studios aufgeschlüsselt. Nach den Schätzungen der Gilde würden die WGA-Vorschläge Disney 75 Millionen Dollar pro Jahr kosten, Netflix 68 Millionen Dollar, Warner Bros. Discovery 47 Millionen Dollar, Paramount Global 45 Millionen Dollar, NBCUniversal 34 Millionen Dollar, Amazon 32 Millionen Dollar, Sony 25 Millionen Dollar und Apple 17 Millionen Dollar.