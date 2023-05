«Love Allways» startet bei Paramount+

US-Fernsehen

Die neue Serie wird auch auf dem YouTube-Kanal von Awesomeness als Stream angeboten.

Eine pansexuelle Junggesellin erhält die Chance ihres Lebens, ihren perfekten Partner in der neuen Dating-Seriezu finden, die von Awesomeness Unscripted und Digital Studio produziert wird. Die ersten drei Episoden der Gen-Z-Reality-Show werden am Freitag, 2. Juni, auf Paramount+ ausgestrahlt, gefolgt von einer wöchentlichen Veröffentlichung der restlichen sieben Episoden der Staffel auf Paramount+ und dem YouTube-Kanal von Awesomeness.In zehn Episoden wird Bachelorette Lexi Paloma von den typischen Dating-Show-Geschlechternormen befreit, während sie auf der Suche nach der wahren Liebe startet. Aber was wäre die Liebe ohne einen kleinen freundschaftlichen Wettbewerb? Als sie ihren Pool von Kandidaten aller Geschlechter eingrenzt, verlieben sich einige ineinander und lösen eine Spirale aus Drama, Verrat, Leidenschaft und Eifersucht aus. Während des gesamten Prozesses wird Lexi von zwei professionellen Beziehungsgurus, Spicy Mari und Anthony Recenello, unterstützt, die auch als Mentoren für ihre Teams von potenziellen Freiern fungieren. Nicht nur die Kandidaten konkurrieren um eine Chance auf Liebe, sondern auch die Beziehungsgurus treten gegeneinander an, um zu sehen, wessen Schützling ausgewählt wird.Zur Besetzung gehören außerdem Sienna Scibird, Jasmine Cervantes, Kalysta Mallory, Camille Cupid, Rylin Utah, Jayme Aiden, Cyprien Boustiha, Marc Bateman, Tyler Hearing, Luis Diaz, Brian Batesy, Joshua Cureton und Cameron James. Das Format ist das dritte Projekt des Awesomeness Unscripted and Digital Studio, das auf Paramount+ ausgestrahlt wird, nach dem Reality-Wettbewerb «Next Influencer» und der Coming-of-Age-Reality-Serie «My Dream Quincanera». Die Produktion der neuen Serie für Awesomeness steht unter der Leitung von Paul J. Medford, Vice President of Unscripted, Current Series, und Luke Wahl, Vice President of Unscripted Original Content. Tara Cole fungiert als ausführende Produzentin.