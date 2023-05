«Von Hecke zu Hecke»-Macherinnen: Dreharbeiten waren sehr zeitintensiv

Interview

Die UFA Show & Factual-Produzentinnen Producerinnen Sandra Pomorin und Barbara Wagner sprechen über ihre neue Sendung «Von Hecke zu Hecke», die das Leben einer Kleingartenanlage dokumentiert.

Es gibt im deutschen Fernsehen natürlich zahlreiche Formate, die das Thema Garten im Fokus haben. Als Format, dessen Schauplatz eine Kleingartenanlage ist, ist Garten selbstverständlich auch ein Thema bei uns, aber eben nicht das einzige! Neben dem Buddeln, Pflanzen, Ernten und dem ein oder anderen Gartentipp steht vor allem eins im Mittelpunkt des Formates: Das Eintauchen in einen ganz besonderen Mikrokosmos. 15 Folgen lang werden die Zuschauer:innen Teil dieser ganz eigenen Welt und können erleben, wie es ist, Mitglied in einer Kleingartenanlage zu sein. Sie sind nah dran an dem zwischenmenschlichen Miteinander, den Freundschaften und der Nachbarschaftshilfe. Aber auch an den Problemen und täglichen Herausforderungen, die eine eigene Parzelle in der Großstadt mit sich bringt.Für uns war der Standort der Kleingartenanlage am ehemaligen Grenzstreifen an der ehemaligen Mauer und der historischen Bösebrücke sehr spannend. Seit 126 Jahren bieten die Bornholmer Gärten eine Oase der Ruhe und Erholung inmitten einer hektischen Großstadt, was sie zu einem ganz besonderen Ort macht. Die Gastfreundschaft der Menschen vor Ort hat sicherlich auch dazu beigetragen, dass wir uns für diese Kleingartenanlage entschieden haben. In den Kolonien an der Bornholmer Straße gilt Bestandsschutz bis 2030, grundsätzlich aber ist die Anlage potenzielles Bauland. Die Kleingärtner:innen setzten sich mit so viel Leidenschaft für ihren Erhalt ein. Wir hoffen, einen kleinen Teil dazu beizutragen, dass diese wunderbare Anlage noch weitere 126 Jahre bestehen bleibt.Wir haben 24 Wochen lang fast jeden Tag in der Anlage gedreht. In dieser Zeit konnten wir viele schöne Veränderungen beobachten und tolle Projekte komplett bei der Umsetzung begleiten. Ja, die Dreharbeiten waren sehr zeitintensiv, aber wir haben es uns von Beginn an zum Ziel gesetzt, die Zuschauer:innen eine ganze Saison lang in die Kleingartenanlage mitzunehmen. Diese aufwendige Art der Produktion trägt zum großen Teil dazu bei, dass der Einblick besonders intensiv und echt ist.Die offene Zugänglichkeit der Anlage ist ein wichtiger Faktor für die harmonische Atmosphäre in Bornholm 1 und Bornholm 2. Hier sind alle willkommen − hier zählt das Miteinander. Der Gartenverein organisiert regelmäßig gemeinsame Aktivitäten, die das Gemeinschaftsgefühl stärken. Diese inklusive und offene Haltung und Vielfalt schaffen eine starke Gemeinschaft. Wir haben durchweg eine positive Stimmung bei den Kleingärtner:innen in der Anlage erlebt.Wir als Fernsehmacher:innen haben vor, während und nach der Drehphase selbst schon viel über Kleingärten gelernt. Denn eines merkt man ganz schnell: Das Bundeskleingartengesetz hält neben den klassischen Regeln auch allerlei Kuriositäten bereit. Eines der wichtigsten Gesetze zur Nutzung eines Kleingartens ist die Pflicht, auch Gemüse und Obst anzupflanzen. Daran müssen sich alle Pächter:innen halten − und das wird auch kontrolliert. Doch anders als in vielen Kleingartenanlagen gehen die Vorstandsmitglieder hier nicht mit dem Zollstock durch die Parzellen. Viel wichtiger ist den Vorsitzenden dieser Berliner Kleingartenanlage eine gesunde und gute kleingärtnerische Nutzung.Der Schleifengarten ist ein schönes gemeinsames Projekt von Kleingartenanlage und Kiez. Hier dreht die Berliner Tram auch ihre Runde – und das ist ein einzigartiges Bild! Der Fokus unserer 15 Folgen liegt insgesamt aber eher auf den Parzellenbesitzer:innen und ihren Geschichten.Die Berliner Kleingartenanlage ist aktuell in zwei Vereine unterteilt: Bornholm I und Bornholm II mit jeweils einem Vereinsheim. Früher gab es auch noch Bornholm III und Bornholm IV, doch die sind bereits verkauft und bebaut worden. Daher herrscht auch bei den Gärtner:innen von Bornholm I und II die große Sorge, dass die Anlage über 2030 hinaus nicht mehr gesichert und verkauft wird. Die Pächter:innen fühlen sich natürlich ihrem jeweiligen Verein zugeordnet, doch die Anlage ist am Ende ein großes Ganzes und für alle offen. Genau so zeigen wir sie auch in unserem Format.Wir sind z.B. einem Fuchs auf dem Laubendach, einer Urberliner-Pflanzenflüsterin und einer Sprittorte mit 85 Umdrehungen begegnet.Ja! Vor allem solche Formate, die einen an die Hand nehmen und kurz aus dem Alltag herausziehen, ohne schlechte Vibes zu hinterlassen. Eskapismus ist hier das Stichwort! Unser Ziel ist es ganz klar, den Leuten Freude zu machen und ihnen für 60 Minuten ein bisschen Sonne zu schicken. «Von Hecke zu Hecke – Bunte Beetgeschichten» ist ein Format, das man von Anfang bis Ende mit einem Lächeln im Gesicht ansieht. Und ja – davon kann es gerne mehr geben.Im Mittelpunkt des Formates stehen die Gärtner:innen und ihre Geschichten. Da diese sich aber viel um Gartenarbeit, Pflanzen, Sähen und Ernten drehen, sind auch diese Themen ein wichtiger Bestandteil.Nach der wundervollen Saison in Berlin können wir uns vorstellen, hier noch eine weitere zu erleben. Genauso können wir uns aber auch vorstellen, einmal in andere Kleingartenanlagen in Deutschland einzutauchen. Denn Kleingärten sind ein Trend und ein Lebensgefühl, dass viele Zuschauer:innen anspricht und Lust auf Grün und Zeit in der Natur macht. Und was gibt es Schöneres, als dieses Gefühl in den Menschen zu wecken?