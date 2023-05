Ovation TV startet «Shakespeare & Hathaway: Private Investigators»

US-Fernsehen

Ovation TV, Amerikas führender Kultursender, beginnt mit der Ausstrahlung von vier Staffeln der beliebten britischen Krimiserieim nächsten Monat. Die Serie wurde von Paul Matthew Thompson («Vera», «Doctors») und Jude Tindall («Father Brown», «Doctors») entwickelt und zeigt Mark Benton in der Rolle des abgebrühten Frank Hathaway und Jo Joyner als seinen unerfahrenen Handlanger Lu Shakespeare. Die BBC One-Serie wurde bereits im Frühjahr 2019 bei ZDFneo ausgestrahlt.Zwei Episoden werden jeden Samstagabend im Rahmen des Mystery Alley-Programms von Ovation TV hintereinander ausgestrahlt. Die erste Staffel feiert ihre Premiere auf Ovation TV am Samstag, den 24. Juni um 19 Uhr, während die zweite Staffel am Samstag, den 29. Juli um 19 Uhr ausgestrahlt wird.Die zukünftige Braut Luella Shakespeare glaubt, dass ihr zukünftiger Ehemann Clive Brenton (Nigel Whitmey) untreu ist und wendet sich an den schäbigen Privatdetektiv und Ex-Polizisten Frank Hathaway. Zusammen mit Frank und seinem Assistenten Sebastian (Patrick Walshe McBride) deckt sie Clives zwielichtige Vergangenheit auf und beweist ihre eigenen Fähigkeiten als Detektivin. Das ungleiche Paar bildet eine Partnerschaft, während sie in Stratford-upon-Avon und Warwickshire außereheliche Affären, mörderische Zauberer, entführte Au-pairs und vieles mehr untersuchen. Trotz ihrer ständigen Meinungsverschiedenheiten ist das Duo ein gutes Team in diesem actiongeladenen, lustigen und komödiantischen Drama.