Auch ZDF zeigt Champions-League-Finale der Frauen im Free-TV

TV-News

Das Spiel zwischen dem VfL Wolfsburg und dem FC Barcelona wird zudem auch auf DAZN Rise kostenlos angeboten. Das ZDF zeigt die Partie dank einer Sublizenzvereinbarung mit dem Streamer.

Ist das als Zeichen Richtung Frauen-Fußball-WM im Sommer zu werten? Die FIFA und die öffentlich-rechtlichen Sender ARD und ZDF sind sich weiterhin uneins über die Rechtevergabe an dem Weltturnier, das in Australien und Neuseeland ab Juli ausgetragen wird. Bevor das Turnier startet, muss die Vereinssaison aber erst einmal zu Ende gespielt werden, und da sind noch zahlreiche Titel zu vergeben. In der UEFA Champions League bestreiten der VfL Wolfsburg und der FC Barcelona das Finale am Samstag, 3. Juni. Rechte-Inhaber des europäischen Pokalwettbewerbs ist der Streamingdienst DAZN, der die Partie ab 16:00 Uhr kostenfrei über DAZN Rise zeigt.Nun hat auch das ZDF Interesse an der Übertragung angemeldet und sich mit dem Sportstreamingdienst sowie der Europäischen Rundfunkunion auf eine Sublizenzvereinbarung geeinigt. Der Mainzer Sender wird das Finale live aus dem ausverkauften Stadion in Eindhoven übertragen. Das Spiel unterstreicht den Hype am Frauenfußball einmal mehr, denn es ist das erste Finale in der Fußball-Königsklasse der Frauen, das in einem ausverkauften Stadion stattfindet.Das Finale 2023 im ZDF kommentiert Live-Reporterin Claudia Neumann. Zuaus Eindhoven begrüßt ZDF-Moderator Sven Voss die Zuschauer am Samstagnachmittag im Zweiten. Es ist der Start für einen abwechslungsreichen Sportsamstag im ZDF: Nach dem Champions-League-Finale der Frauen folgt um 18:15 Uhr die-Reportage „Tore für die Umwelt – Wie Fußball nachhaltig werden soll“. Nach der 19-Uhr--Sendung rückt ab 19:25 Uhr im ZDF das zweite Endspiel des Tages in den Fokus: das DFB-Pokal-Finale zwischen RB Leipzig und Eintracht Frankfurt. Katrin Müller-Hohenstein führt als Moderatorin durch den Pokalabend, Per Mertesacker ist als Experte dabei, die Partie kommentiert Oliver Schmidt, als Co-Kommentator ist Hanno Balitsch im Einsatz.Das ZDF ist derweil nicht der einzige öffentlich-rechtliche Sender, der das Frauen-Finale der Champions League im Free-TV überträgt. Auch der ORF in Österreich und der SRF in der Schweiz werden das Finale co-exklusiv zu DAZN Rise übertragen. DAZN möchte damit ein Zeichen setzen, um dem Frauensport die größtmögliche Bühne zu bieten.