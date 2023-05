«The Lake» kommt im Juni zurück

US-Fernsehen

Justin (Jordan Gavaris), Maisy-May (Julia Stiles) und Billie (Madison Shamoun) werden den Sommer über von Maisy-Mays Mutter Mimsy (Lauren Holly) begleitet.

Prime Video startet mit der Rückkehr der kanadischen Amazon Original-Serieam 9. Juni in den Sommer. Der Trailer zur zweiten Staffel der sonnenverwöhnten Seekomödie feiert kürzlich Premiere. Justin (Jordan Gavaris), Maisy-May (Julia Stiles) und Billie (Madison Shamoun) werden den Sommer über von Maisy-Mays Mutter Mimsy (Lauren Holly) begleitet, deren Anwesenheit die Dynamik der gemischten Familie noch weiter verstärkt."Es ist wie ein wohlverdienter Urlaub in der Lieblings-Sommerfrische und es ist aufregend, diese wahnsinnig witzigen Charaktere in einer weiteren Staffel von «The Lake» wiederzusehen", sagte Brent Haynes, Head of Local Originals, Kanada. "Wir hatten das große Glück, mit unseren Produktionspartnern bei AMAZE, dem Showrunner Julian Doucet und der hervorragenden Besetzung und Crew an einer urkomischen und manchmal auch berührenden Serie zu arbeiten, die die Zuschauer in Kanada und auf der ganzen Welt aus ihrer Winterflaute reißen wird.""Wir freuen uns sehr, mit einer zweiten Staffel von «The Lake» zurückzukehren", so Teza Lawrence und Michael Souther, Mitbegründer und ausführende Produzenten von AMAZE. "Wir können es kaum erwarten, dass die Zuschauer uns bei diesem nächsten Kapitel der Serie begleiten und erneut die Schönheit des Nordens von Ontario als perfekte Kulisse für unsere Geschichte präsentieren."In der zweiten Staffel beschließen Justin und Riley (Travis Nelson), ihre Beziehung offiziell zu machen. Doch ihre Pläne gehen zusammen mit dem geliebten Bootshaus in Flammen auf. Mit einer Mischung aus Scham und Schuldgefühlen startet Justin, um seine Unschuld zu beweisen, das Herz des Sees wieder aufzubauen und den Mann zurückzugewinnen, den er liebt. Währenddessen hat Maisy-May selbst mit einem Flächenbrand zu kämpfen: Die Rückkehr ihrer Mutter Mimsy, die behauptet, sie liege im Sterben und wolle ihren letzten Sommer mit ihrer Familie am See verbringen. Billie kehrt für einen einwöchigen Urlaub zurück, der eigentlich für sie gedacht ist. Ihr Urlaub ändert sich, als ihr der umwerfende Baumpflanzer Forrest (Jhaleil Swaby) und die kämpferische Klimaaktivistin Ivy (Max Amani) plötzlich zwei Gründe liefern, ihren Sommer zu beenden. Zu den Stammgästen der Serie gehören in dieser Staffel Terry Chen, Jon Dore, Carolyn Scott, Natalie Lisinka und Declan Whaley.