Netflix ordert zweite «Outlast»-Staffel

US-Fernsehen

Die Produktion der neuen Folgen könnte wieder im Herbst diesen Jahres beginnen.

Netflix hat die Verlängerung der Survival-Wettbewerbsserie Outlast für eine zweite Staffel bekannt gegeben. Die erste Staffel von Outlast landete auf Platz 6 der wöchentlichen Netflix Global Top 10 TV (Englisch) Liste und erreichte die Top 10 TV in 27 Ländern. Die Serie wird von Jason Bateman, Michael Costigan und Emma Ho von Aggregate Film, Grant Kahler von Nomad Entertainment und dem Showrunner Mike Odair produziert.Eine raue Überlebenswettkampfserie, in der 16 einsame Wölfe in der Wildnis Alaskas einander überleben müssen, um 1 Million Dollar zu gewinnen. Es gibt nur eine Regel in diesem kräftezehrenden Spiel: Sie müssen Teil eines Teams sein, um zu gewinnen.„Es war ein spannender Wettbewerb, dem sich Jill & Co. stellten. Aber letztendlich bringt dieses Fernsehen nicht nur psychopathische Menschen hervor, sondern zeigt auch die ekelhafteste Seite des Menschen. Aus diesem Grund kann man «Outlast» gerne aus gesellschaftskritikscher Sicht schauen, für das reine TV-Vergnügen in Massenform ist das Projekt aber dann doch zu sehr eskaliert“, urteilte Quotenmeter im März 2023.