Stadtbewohner entdeckten das «Small Town Potential»

US-Fernsehen

Bei HGTV werden die Städter sich in den kleinen Städten des Landes umschauen.

Charmante Nachbarschaften, idyllische Hügel und das üppige Grün des Hudson Valley inspirieren Stadtbewohner zu einem anderen Lebensrhythmus in der neuen HGTV-Serie Small Town Potential, die am Mittwoch, den 14. Juni, um 21.00 Uhr Premiere hat. In der achtteiligen Staffel werden die Immobilienmaklerin und Designerin Davina Thomasula und ihre Lebensgefährtin und Bauunternehmerin Kristin Leitheuser Familien, die bereit sind, sich in einer gemütlichen Stadt im Norden New Yorks niederzulassen, dabei helfen, das perfekte Haus zu finden, das sie renovieren und ihr Zuhause nennen können. In jeder Folge wird Davina einen zeitlosen Designplan entwerfen, der durch die natürliche Umgebung der Gegend ergänzt wird, die Kristin mit Hilfe ihres Vaters und Baupartners Don zum Leben erweckt."Das Hudson Valley ist voller einzigartiger und wunderschöner Städte, die sich an den Hudson River schmiegen", sagt Davina. "So viele Menschen ziehen hierher, weil jede Stadt viel zu bieten hat und so viel Potenzial bietet. Ich bin Immobilienmaklerin und Designerin, die für diese Neuankömmlinge aus dem Hinterland genau das Haus findet, das sie suchen." - "Und ich bin zufällig ihre bessere Hälfte", fügte Kristin hinzu. "Ich bin Bauunternehmer und arbeite mit meinem tollen Vater Don zusammen, um die Häuser unserer Kunden zu renovieren und sie für den Einzug vorzubereiten."In der ersten Folge helfen Davina und Kristin einem Ehepaar bei der Suche und Renovierung eines Bauernhauses aus der Zeit um 1800 mit viel Land, das ihre Tochter in Marlboro, New York, erkunden kann. Später machen sie sich auf den Weg in die benachbarte Kunstgemeinde Kingston, um einen tristen Dachboden in ein ruhiges Künstleratelier zu verwandeln.