Paramount schaut sich den europäischen Fußball an

«Destination: European Nights» feiert Anfang Juni Premiere bei dem Streamingdienst.

Paramount+ kündigte an, dass die fünfteilige Original-Fußballdokumentationsserieam Dienstag, den 6. Juni, exklusiv in den USA Premiere haben wird. Damit haben Fans die Möglichkeit, die gesamte pulsierende Action der UEFA Champions League-Saison vor dem Finale am Samstag, den 10. Juni, zu verfolgen.In «Destination: European Nights» bietet der preisgekrönte Fußballjournalist und CBS Sports-Analyst Guillem Balagué auf seinen monatelangen Reisen quer durch Europa einen exklusiven und intimen Blick auf das prestigeträchtigste jährliche Fußballturnier der Welt, die UEFA Champions League. Die ersten vier Episoden von «Destination: European Nights» werden am Dienstag, den 6. Juni, ausgestrahlt. Die abschließende fünfte Episode wird in den Wochen nach dem Finale der UEFA Champions League am Samstag, den 10. Juni, auf dem CBS Television Network ausgestrahlt und live auf Paramount+ gestreamt.Beginnend mit dem Saisonauftakt im September reist Balagué Zehntausende von Kilometern, von Schottland über Israel und Finnland bis nach Georgien, sowie in alle großen Kathedralen des Fußballs. Ob am Spielfeldrand, in den Häusern der Familien oder beim Treffen mit lokalen Helden an den Orten, die ihre Städte und ihre Fangemeinde ausmachen - Balagué nimmt die Zuschauer mit auf eine einzigartige Reise, bei der ganz Europa an Spielabenden der UEFA Champions League in Aufruhr ist.«Destination: European Nights» ist ein Paramount+-Original und der neueste Teil von «Stories of the Beautiful Game», der wachsenden Fußball-Dokumentationssammlung von Paramount+, zu der auch «The Only» und Paramount+-Exklusivfilme wie «Sir Alex Ferguson: Never Give In» und «Black and White Stripes: The Juventus-Story» gehören. Ob die Dokumentation auch im deutschen Paramount+ landet, ist bislang unklar.