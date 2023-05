iQiyi wächst um 17 Millionen Kunden

Wirtschaft

Der Umsatz pro Kunde ist vergleichsweise gering und der Aktienwert bleibt massiv unter den Ausgabekurs.

iQiyi, der chinesische Video-Streaming-Anbieter, der im vergangenen Jahr die Trendwende einleitete, meldete für das erste Quartal 2023 ein weiteres Gewinnwachstum. Das Unternehmen teilte mit, dass die Zahl der täglichen Abonnements in den letzten drei Monaten um 17 Millionen gestiegen sei.Die Gesamteinnahmen beliefen sich auf 8,3 Milliarden RMB (1,2 Milliarden US-Dollar), ein Anstieg von 15 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, so das Unternehmen in einem am Dienstag vorgelegten Bericht, der den Zeitraum von Januar bis März abdeckt. Der iQIYI zurechenbare Nettogewinn betrug 618 Millionen RMB (90,0 Millionen USD), verglichen mit einem iQIYI zurechenbaren Nettogewinn von 169 Millionen RMB im gleichen Zeitraum des Vorjahres.Die durchschnittliche tägliche Abonnentenzahl ohne Testmitgliedschaften betrug im Quartal 128,1 Millionen, verglichen mit 100,8 Millionen im gleichen Zeitraum des Jahres 2022 und 110,9 Millionen im vierten Quartal 2022. Der Abonnementumsatz pro Nutzer blieb mit 14,35 RMB (2,07 US-Dollar) nahezu unverändert. "Der Anstieg ist in erster Linie auf das starke Wachstum der Gesamtzahl der Abonnenten zurückzuführen, da wir im Laufe des Quartals eine Reihe von Premium-Inhalten eingeführt haben", teilte das Unternehmen mit. Außerdem wurden die Marketingausgaben um 48 Prozent erhöht."Wir haben das Jahr mit einem herausragenden ersten Quartal begonnen. iQIYI Originals hat erneut seine Stärke unter Beweis gestellt, indem wir unsere finanzielle Leistung und unseren Marktanteil auf neue Rekordhöhen getrieben und unsere Abonnentenbasis um mehr als 17 Millionen neue Abonnenten erweitert haben", sagte Gong Yu, Gründer, Chairman und CEO von iQiyi.