ARD spendiert «Almania» eine zweite Staffel

TV-News

Die SWR-Serie war zunächst vor zwei Jahren gestartet mit einer Pilotdoppelfolge gestartet, in diesem April folgte der Rest der ersten Staffel. Nun erhielt DCM Pictures den Auftrag für weitere Episoden.

Rund einen Monat nach der Veröffentlichung der kompletten ersten Staffel der ARD-Reihehat der SWR die Fortsetzung der Mediathek-Serie bestätigt. Als Grund für die Bestellung der zweiten Staffel nannte der öffentlich-rechtliche Sender, dass die Comedy innerhalb von wenigen Tagen die in sie gesetzten Reichweitenziele, insbesondere bei der jungen Zielgruppe, erreichte. Darüber hinaus habe «Almania» großes und positives Echo des Publikums erhalten.DCM Pictures wird die neuen Folgen in Zusammenarbeit mit Diggitales umsetzen. Die Dreharbeiten sollen ab Juli 2023 stattfinden, die Ausstrahlung ist für das Frühjahr 2023 geplant. Headautor bleibt Thomas Mielmann, als Showrunner und Hauptdarstellerin fungiert Phil Laude, der sich sehr erfreut über die Verlängerung zeigt. „Wir freuen uns, dass unsere Mischung aus Humor und Herz so angenommen wird, und haben richtig Bock auf Staffel 2", so Laude in einem am Dienstagnachmittag veröffentlichten Statement.«Almania» erzählt vom Zusammenprall des regelbesessenen, Peinlichkeiten geradezu anziehenden Lehrers Frank Stimpel (Laude) mit der Schülerschaft und den Kollegen an einer sehr diversen Großstadtschule. Die SWR-Serie startete am 21. April 2023 in der ARD Mediathek und ist dort weiterhin abrufbar. Außerdem bietet One eine lineare Ausstrahlung an, am Freitag, 26. Mai werden dort ab 20:15 Uhr alle Folgen hintereinander gesendet.