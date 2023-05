Buchclub

Seit Mitte Mai ist das neue Werk von Thorsten Schleif im Handel erhältlich. Dieses Mal wird Buckmanns Mentor im Wald aufgefunden – leblos.

Nach zwei Sachbüchern veröffentlichte der Duisburger Richter Thorsten Schleif im Sommer 2022 seinen aufsehenerregenden Debütroman "Richter morden besser". Darin lernt der Leser den Richter Siggi Buckmann kennen. Nun hat Thorsten Schleif einen zweiten Band mit dem Titel "Richter jagen besser" geschrieben. Auch im neuen Band ist der Autor seiner Linie treu geblieben. Ein unkonventioneller Richter begibt sich auf Verbrecherjagd, unterstützt von einer Journalistin, die selbst eine dubiose Vergangenheit zu haben scheint.Amtsrichter Siggi Buckmann begnügt sich nicht damit, tagsüber die Plädoyers von Verteidigung und Staatsanwaltschaft anzuhören und dann nach deren Aussagen Recht zu sprechen. Um den Schuldigen zu finden, muss er sich oft selbst in die Ermittlungen einschalten, was ihm während seiner Tätigkeit als Richter nicht immer möglich ist. Aus diesem Grund opfert er so manche freie Stunde, um den wahren Täter zu finden.Siggis Spürsinn ist gefragt, als sein ehemaliger Mentor tot im Wald aufgefunden wird. Bald stellt er fest, dass es sich nicht um einen einfachen Mordfall handelt, sondern das Verbrechen weitaus größere Kreise zieht. Eine Immobilienfirma mit dubiosen Geschäftspraktiken scheint in den Fall verwickelt zu sein. Außerdem kommt er der russischen Mafia in die Quere. Als wären das nicht schon genug Probleme, stellt sich heraus, dass der Sohn des Premierministers in den Mord verwickelt ist. Wie genau, wird hier natürlich nicht verraten.Aber Siggi ist nicht allein, so scheint es jedenfalls. Hilfe bekommt er nur von der Journalistin Robin Bukowsky. Doch auch hier ist offenbar nicht alles eindeutig. Immer wieder stößt Siggi auf neue Zusammenhänge, die ihn zweifeln lassen, ob er Robin wirklich trauen kann. Vor allem ihre Vergangenheit weist einige dunkle Flecken auf, die den Richter misstrauisch machen.Freunde spannender Krimis sollten sich dieses Buch unbedingt kaufen. Mit 289 Seiten hat es genau die richtige Länge für verregnete Frühlingstage. Erschienen ist es im renommierten Heyne Verlag, was allein schon für Qualität bürgt. Neben der gedruckten Ausgabe ist es auch als E-Book und Hörbuch erhältlich.