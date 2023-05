Flucht nach vorne: BET+ will Werbetarif einführen

US-Fernsehen

Das Unternehmen, das zu Paramount gehört, möchte mit seinen eigenen Inhalten punkten.

BET wird eine neue, preisgünstigere werbefinanzierte Stufe seines BET+-Streaming-Dienstes einführen, der im September 2019 gestartet ist. Der "BET+ Essential"-Service wird 5,99 US-Dollar pro Monat kosten, verglichen mit 9,99 US-Dollar für die werbefreie Version, und wird am 25. Juni starten – pünktlich zu den BET Awards 2023, die in dieser Nacht live übertragen werden.Scott Mills, Präsident und CEO von BET, und Devin Griffin, Executive VP und General Manager von BET+, wollten das neue Angebot am Donnerstagmorgen ankündigen, während sie und Louis Carr, Media Sales President der BET Media Group, sich darauf vorbereiten, es den Werbekunden vorzustellen. Im Rahmen dieser Präsentation gibt BET zum ersten Mal die Abonnentenzahlen für BET+ bekannt: Mehr als drei Millionen. Das Unternehmen geht davon aus, dass diese Zahl weiter steigen wird, und obwohl einige Nutzer auf die kostengünstigere Ebene abwandern werden, erwartet Mills einen Nettozuwachs.BET+ Essential – das einen ähnlichen Namen wie das Paramount+ Essential Ad Tier trägt – wird den gleichen Inhalt wie BET+ bieten, nur mit Werbung, die etwa sechs Minuten pro Stunde dauern wird. Die 15- und 30-sekündigen Anzeigen werden als Pre-Roll und Post-Roll während des Programms laufen; BET+ Essential wird von Nielsens Digital Ad Ratings gemessen."Wir haben in den letzten drei Jahren ein starkes zweistelliges und dreistelliges Wachstum unseres Gesamtgeschäfts erlebt", sagte Griffin. "Wir stellen fest, dass verschiedene Verbraucher einen unterschiedlichen Wert in dem sehen, was BET+ bietet. BET Essential wird also das gleiche Angebot an monatlichen Originalsendungen, eine mit Stars besetzte Bibliothek und das umfangreichste Angebot in der PoC-Programmindustrie bieten. Wir werden also den Tisch decken, bevor es startet.“