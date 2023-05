«Last of Us»-Vorbesprechungen auf Eis

US-Fernsehen

Eigentlich sollten die Schauspieler die Szenen aus den Videospielen einstudieren. Doch wegen des Autorenstreiks ist damit vorerst Schluss.

Die zweite-Staffel bekommt die Auswirkungen des Autorenstreiks zu spüren. Die Vorbereitungen für das Casting für die zweite Staffel der erfolgreichen HBO-Serie waren bis Anfang dieser Woche im Gange, als sie auf Eis gelegt wurden, wie eine mit der Produktion vertraute Person mitteilte.Zuvor hatte das Casting-Team laut mehreren Quellen die Schauspieler gebeten, Seiten aus «The Last of Us Part II», dem Videospiel, auf dem die zweite Staffel basieren wird, vorzulesen, da es derzeit noch keine Drehbücher für die neue Season gibt. Man hofft, dass die Dreharbeiten für die zweite Staffel Anfang 2024 in Vancouver beginnen.Das Fehlen von Skripten für Staffel zwei ist keineswegs überraschend, da Serien-Co-Schöpfer und Showrunner Craig Mazin in den letzten Tagen mit seinen Kollegen von der Writers Guild of America (WGA) bei den Streikposten gesichtet wurde. Gemäß den WGA-Streikrichtlinien ist er derzeit weder als Autor noch als Produzent an der zweiten Staffel beteiligt (einschließlich der Besetzung). Auch Neil Druckmann, der die Serie mitentwickelt hat und bei den Spielen als Autor und Creative Director fungierte, arbeitet derzeit in keiner Weise an der zweiten Runde der Serie mit.