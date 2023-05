«Killer Relationship» startet Ende Mai

US-Fernsehen

Faith Jenkins führt durch die Sendung des Fernsehsenders Oxygen.

Oxygen, die Heimat von qualitativ hochwertigen, wahren Krimiprogrammen, taucht in Beziehungen ein, die mit einem Versprechen begannen und in einen Mord mündeten, wenn die zweite Staffel vonam Sonntag, den 28. Mai um 19:00 Uhr Premiere hat.Die ehemalige Staatsanwältin im Büro des Bezirksstaatsanwalts von Manhattan, Faith Jenkins, beleuchtet alle ergreifenden Details von Beziehungen, die tödlich endeten, und hebt gleichzeitig die erschreckenden Warnzeichen hervor, die übersehen wurden. Zu den untersuchten Geschichten gehören eine geschiedene Frau, deren schneller Ausflug zurück in die Welt der Verabredungen, um Liebe zu finden, zu ihrem grausamen Ableben führt; eine junge Frau, deren brutaler Tod durch die Hand eines geliebten Menschen erst nach einem überraschenden Auftritt im nationalen Fernsehen und der Hilfe eines Spielgeräts aufgeklärt wird; und eine temperamentvolle alleinerziehende Mutter, die vor den Augen ihrer beiden Kinder ermordet wird, nachdem einer ihrer vielen Verehrer einfach nicht loslassen konnte.Die Saison beginnt mit fesselnden Geschichten, von denen einige im Folgenden beschrieben werden. Die Hinrichtung der erfolgreichen Geschäftsfrau und Mutter Makeva Jenkins löst intensive Ermittlungen aus, aber um den maskierten Schützen zu entlarven, muss eine ganze Reihe von Verdächtigen entlarvt werden, in der Hoffnung, die mörderische Beziehung aufzudecken.