Primetime-Check

Wie erfolgreich war «Blind ermittelt» im Ersten? Punktete ProSieben mit seinen Topmodels?

erreichte mit der Folge „Tod an der Donau“ 4,84 Millionen Fernsehzuschauer und 18,5 Prozent Marktanteil. Mit 0,37 Millionen 14- bis 49-Jährigen erreichte der Kriminalfilm 6,4 Prozent. Es folgtenund, die auf 2,05 und 1,56 Millionen kamen und 8,6 und 7,7 Prozent generierten. Beim jungen Publikum wurden 4,0 und 6,4 Prozent generiert. Das ZDF schickteins Rennen, die Serie schnappte sich 4,41 Millionen sowie 16,9 Prozent bei allen sowie 6,0 Prozent bei den jungen Menschen.Die zwei Halbzeiten zwischen AS Rom und Bayer 04 Leverkusen hatten 3,18 und 3,62 Millionen Fernsehzuschauer, die RTL-Übertragung brachte es auf 0,84 und 0,92 Millionen Umworbene. Mit Marktanteilen von 13,8 und 18,6 Prozent war man in Köln zufrieden. ProSieben setzte auf, das dieses Mal 1,51 Millionen erreichte und auf 15,5 Prozent bei den jungen Leuten kam.Kabel Eins unterhielt mitund das0,76 und 0,60 Millionen, in der Zielgruppe wurden 5,5 und 5,0 Prozent verbucht. Unterdessen holte RTLZWEI mit(0,74 Millionen) und(0,39 Millionen) 5,3 und 3,0 Prozent bei den Werberelevanten.Das Action-Doppel ausundbrachten VOX 8,3 und 10,0 Prozent, insgesamt waren 1,37 und 1,08 Millionen anwesend. Sat.1 backte mitundkleine Brötchen, da nur 0,88 und 0,49 Millionen Menschen einschalteten. In der Zielgruppe wurden 4,8 und 2,7 Prozent ermittelt.