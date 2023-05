Dunja Hayali gibt «sportstudio»-Moderation auf

TV-News

Eigentlich wollte Dunja Hayali diese Nachricht erst am Freitag veröffentlichen, wie sie via Instagram verriet, doch sie ließ über die Sozialen Medien bereits heute die Katze aus dem Sack. Die ZDF-Moderatorin wird am Samstagabend zum letzten Mal daspräsentieren, danach gibt sie die Moderation auf eigenen Wunsch ab. Sie wolle sich künftig auf nur noch zwei Sendungen konzentrieren.„Es fällt mir nicht leicht, denn ich habe Sendung wie Crew in den letzten 5 Jahren wirklich in mein (Sport-)Herz geschlossen… Aber drei Sendungen sind – aus unterschiedlichen Gründen – eine zu viel, jedenfalls für mich. Deshalb sage ich nach 41 Sendungen „Tschüss“ und werde mich voll und ganz aufs «moma» und aufs «heute journal» konzentrieren“, wie Hayali ihren Followern erklärte. Hayali gehörte seit August 2018 zum Moderatoren-Team des «sportstudios», Ende Februar heuerte sie auch wieder bei der Nachrichten-Sendung des ZDF an. Für das «ZDF-Morgenmagazin» ist sie seit 2007 tätig.Zu ihrem Abschied schrieb Hayali: „Ich bin dankbar für diese interessante, abwechslungsreiche, herausfordernde, und vor allen Dingen bereichernde Zeit.“ Sie sei dankbar für alle Gäste, mit denen sie ins Gespräch kam und „auch mal über das klassiche 4:4:2 hinaus“ diskutieren konnte. Einen Dank stellte sie auch der Crew hinter der Kamera aus und entschuldigte sich mit einem Augenzwinkern für das häufige Überziehen. Am kommenden Samstag wird Hayali Peter Fischer, Präsident von Pokalfinalist Eintracht Frankfurt zu Gast haben. Eine Nachfolgerin für Hayali steht noch nicht fest.