Ehemaliger Manager gründet Asien-Studio

Bruce Berman war früher Chef von Village Roadshow Pictures und versucht nun in Asien durchzustarten.

Bruce Berman, ein leitender Angestellter, der zuvor Vorsitzender und CEO von Village Roadshow Pictures mit Sitz in Los Angeles war, ist aus dem Ruhestand zurückgekehrt, um das kürzlich gegründete Filmstudio Through the Lens Entertainment zu leiten.Das von dem Produzenten Aditya Chand gegründete Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Singapur und unterhält Niederlassungen in den USA und Japan. Ziel ist es, die Möglichkeiten des Ostens mit der Stärke und Erfahrung der Studiosysteme im Westen zu kombinieren, "um ein neues Studio-Ökosystem aus Asien anzubieten, das für das digitale Zeitalter gebaut ist".Zwei Filmprojekte sind bereits in Arbeit und ein drittes mit «Slumdog Millionaire»-Star Frieda Pinto befindet sich in der Entwicklung. Berman übernimmt den Titel des Präsidenten und Co-Vorsitzenden und wird dem Vorstand des Unternehmens beitreten, das 2021 gegründet wird. Ein weiterer ehemaliger VRP-Mitarbeiter, Robert Corbin, tritt dem Unternehmen als Finanzchef bei. Corbin war zuvor bei VRP als Executive Director of Finance and Operations tätig und davor bei Lionsgate. Fred Wang, ein in Hongkong ansässiger Einrichtungsguru und Leiter von Salon Films, ist ebenfalls Mitglied des Vorstands."Wir beginnen mit einer Mischung aus der Unterstützung von Ost-West-Independent-Filmen und neuen Filmen auf Studio-Niveau", sagte Chand. "Die Dynamik liegt heutzutage sehr stark in Asien, aber es bleibt schwierig für aufstrebende Filmemacher, den Durchbruch zu schaffen, erfolgreich zu sein und sich zu integrieren. Wir sehen das Beispiel von Run Run Shaw und wie er Hongkong [in den 1970er und 1980er Jahren zu einem Kraftzentrum des globalen Kinos] aufgebaut hat, als eine Art Vorbild."