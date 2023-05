Karin Hanczewski verlässt Dresden-«Tatort»

TV-News

Die Darstellerin der Kriminaloberkommissarin Karin Gorniak verabschiedet sich auf eigenen Wunsch. Hanczewski gehört seit der ersten Folge zum Ensemble.

Seit dem ersten Film des Dresden-gehört Schauspielerin Karin Hanczewski zum Cast der Krimi-Reihe aus Sachsen. Sie verkörpert die Kriminaloberkommissarin Karin Gorniak, die seit 2019 gemeinsam mit Leonie Winkler (Cornelia Gröschel) und Peter Schnabel (Martin Brambach) in Elbflorenz ermittelt. Der Abschied, der laut MDR-Mitteilung auf Wunsch der Schauspielerin erfolgt, geschieht aber nicht mit sofortiger Wirkung. Hanczewski wird noch bis Anfang 2025 als Kommissarin Gorniak zu sehen sein, dann wird voraussichtlich ihr letzter Einsatz(Arbeitstitel) ausgestrahlt.Karin Hanczewski sagt über ihren Abschied: „Neun Jahre und in insgesamt 18 Folgen bin ich als Karin Gorniak durch alle Höhen und Tiefen des fernsehpolizeilichen Ermittelns gegangen. Die Arbeiten, bei denen wir gemeinsam auf der Suche waren, das Menschliche, das Abgründige und den Humor auslotend, waren für mich immer bereichernd. Und ich hoffe, dass es uns auch gelungen ist, etwas Zeitrelevantes zu erzählen, denn das war und ist in meinem Verständnis der Tatort immer gewesen. Ich war sehr gern Teil des Dresdner Tatort-Teams, bin an Herausforderungen gewachsen und habe so viel Sympathie erfahren. Das alles ist nicht selbstverständlich und dafür bin ich dankbar. Die Entscheidung zu gehen, fällt mir nicht leicht, aber für mich ist es an der Zeit, mich weiterzubewegen und neue Figuren zu erzählen. Ich danke meinen Kolleg:innen, allen voran Martin Brambach, Cornelia Gröschel und Alwara Höfels, mit der die Reise begann, dem MDR , der Madefor Film und Wiedemann & Berg für die Zusammenarbeit und ihr langjähriges Vertrauen in meine Arbeit. Ganz besonders danke ich auch unseren Zuschauer:innen – für ihre Treue und die Neugier, uns Sonntag für Sonntag zu begleiten.“Johanna Kraus, Redaktionsleiterin Fernsehfilm des MDR , erklärt: „Karin Hanczewski hat dem Format von der ersten Sekunde an ein Gesicht gegeben, hat es maßgeblich mitgeformt und dazu beigetragen, dass der Tatort aus Dresden zuletzt über 9,3 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer erreicht hat und das Team Gorniak, Winkler, Schnabel derzeit zu den erfolgreichsten Ermittelnden im deutschen Fernsehen gehört. Dafür gilt Karin Hanczewski unser herzlicher Dank. Abschiede eröffnen allen Beteiligten auch neue Entwicklungsmöglichkeiten und so wünschen wir Karin für ihre künftigen Projekte große Erfolge und schauen auch mit dem Dresdner Tatort-Team gespannt in die Zukunft. Im nächsten Film ermitteln Martin Brambach und Cornelia Gröschel.“„Der Tatort aus Dresden lebt davon, dass er an die Grenzen geht – die Grenzen der Spannung und unserer Ermittlungsfiguren. Karin Hanczewski hat sich mit ihrer großen Spielfreude diesen Grenzen immer hingegeben. Wir danken ihr von Herzen für die permanente Weiterentwicklung der Figur Karin Gorniak. Die Zusammenarbeit war uns eine große Freude“, fügt Klaus Brinkbäumer, Programmdirektor Leipzig des MDR, an.