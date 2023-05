Disney+ verliert vier Millionen Abonnenten

Wirtschaft

Ein Sorgenkind ist weiterhin die indische Version von Disney+. International konnte man allerdings leicht zulegen.

Disney+ verlor in den ersten drei Monaten des Jahres 2023 weitere vier Millionen Abonnenten und verzeichnete damit den zweiten Quartalsrückgang in Folge, nachdem das Jahr 2022 mit dem ersten Rückgang in der Geschichte des Streaminganbieters endete. Positiv zu vermerken ist, dass es dem Mäusehaus gelungen ist, die Verluste im Streaming-Geschäft um 400 Millionen Dollar zu verringern, was einem Rückgang von 26 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht.Am Mittwoch übertrafen CEO Bob Iger und Co. die Schätzungen der Wall Street für den Quartalsgewinn und den Umsatz von Disney dank eines beeindruckenden Ergebnisses in den Themenparks des Unternehmens im Januar und März. Dieser Gewinn wurde in einem zweiten Quartal erzielt, das am 1. April endete und von unternehmensweiten Entlassungen, einem drohenden (und nun aktiven) Autorenstreik und einem Revierkampf mit dem Gouverneur von Florida, Ron DeSantis, geprägt war.Disney beendete das Quartal mit 157,8 Millionen Abonnenten bei Disney+ . Dieser zweite Rückgang bei den Abonnenten wurde durch einen Rückgang von 4,6 Millionen Abonnenten bei Disney+ Hotstar verursacht, der Version des Dienstes, die in Indien und Teilen Südostasiens angeboten wird. Im vergangenen Jahr verlor Disney die Streaming-Rechte für die Kricketspiele der Indian Premier League (IPL), was das Unternehmen veranlasste, die Wachstumsziele für Disney+ Hotstar in Indien zu senken. Obwohl die Zahl der Abonnenten überschaubar ist, versucht Disney mit zahlreichen Sportrechten neue Kunden hinzugewinnen.In den USA und Kanada verlor Disney+ rund 300.000 Abonnenten (und erreichte damit 46,3 Millionen), während es in den internationalen Märkten ohne Disney+ Hotstar fast eine Million hinzugewann. Hulu legte im Quartal um 200.000 auf 48,2 Millionen zu, und ESPN+ stieg um 400.000 auf 25,3 Millionen.