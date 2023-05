Rundschau

Weder das neue Hulu-Drama «Class of '09», noch die 9/11-Serie «City of Fire» überzeugen. Und «Queen Cleopatra» hätte man lieber als Soap verfilmen sollen.

Mit Brian Tyree Henry und Kate Mara in den Hauptrollen folgt FXs «Class of '09» einer Klasse von FBI-Agenten, die zu drei verschiedenen Zeitpunkten starten und sich mit immensen Veränderungen auseinandersetzen müssen, während das US-Strafrechtssystem durch künstliche Intelligenz verändert wird. Die Serie, die sich über mehrere Jahrzehnte erstreckt, untersucht die Natur der Gerechtigkeit, die Menschlichkeit und die Entscheidungen, die wir treffen und die letztendlich unser Leben und unser Vermächtnis bestimmen.Samantha (Chase Sui Wonders), eine Studentin der NYU, wird am 4. Juli 2003 mitten im Central Park erschossen. Sie ist allein, niemand kann etwas bezeugen, und es gibt nur wenige Indizien. Die Band ihrer Freund:innen hat einen Auftritt in ihrem Lieblingsclub in Downtown, aber Samantha verlässt das Konzert, um sich mit jemandem zu treffen. Sie verspricht, zurückzukehren – doch sie tut es nie. Bei der Untersuchung des Verbrechens stellt sich heraus, dass Samantha das entscheidende Bindeglied zwischen mysteriösen Bränden in der ganzen Stadt, der Musikszene Downtowns und einer wohlhabenden Immobilienfamilie voller dunkler Geheimnisse ist. Ihr bester Freund Charlie (Wyatt Oleff) setzt alles daran, das Geheimnis ihres Falls endgültig aufzuklären.In dieser Dokureihe mit nachgestellten Szenen und Interviews mit Experten kämpft Kleopatra als letzte Pharaonin Ägyptens um den Schutz des Thrones, ihrer Familie und ihres Erbes.Ein panischer Antrag, eine originelle Hochzeitstorte und ein unglückseliger Kaninchen-Zwischenfall – Hannah Gadsby serviert in diesem Special Wohlfühl-Comedy über Liebe und Heirat.Heiße Affären entwickeln sich zum totalen Flop, Freundschaftsdienste enden im Desaster und einmalige Chancen werden komplett an die Wand gefahren. Dabei werden keine Peinlichkeiten ausgelassen und die Kamera wird gerade auf die Momente gerichtet, die normalerweise unter den Teppich gekehrt werden. Trotz aller Widrigkeiten rappeln sich die fünf Freunde immer wieder auf und stürzen sich gemeinsam, mit einer charmanten Naivität, in das nächste Abenteuer.