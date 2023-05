Jenke beleuchtet Cannabis-Legalisierung

TV-News

Jenke von Wilmsdorff möchte wissen, was für und was gegen eine Legalisierung spricht.

ProSieben hat für Ende des Monats eine neue Reportage des Investigativ-Reporters Jenke von Wilmsdorff angekündigt. Am 30. Mai beschäftigt er sich in dem zweistündigen Formatmit dem Thema der Legalisierung von Cannabis. Gegenstand des Films soll die Frage sein: „Cannabis für alle: Gibt es ein Recht auf Rausch?“ Jenke sucht Argumente, die dafür und dagegen sprechen.Um Antworten zu finden, trifft Jenke Experten und Insider. Er spricht mit Dealern, Ärzten und mit Cannabis-Opfern. Außerdem besucht Jenke einen der größten Produzenten für medizinisches Cannabis in Deutschland.Im Anschluss setzt ProSieben das Programm mit einer Best-of-Folge vonmit Klaas Heufer-Umlauf fort. Auch einen Tag später macht sich Sommerpausen-Stimmung breit, denn sowohlals auchundwerden zum vorerst letzten Mal gesendet. Bereits am 21. Mai verabschiedet sichaus dem Programm. Auf die ProSieben-Eigenproduktion folgt am Pfingstsonntag der Blockbuster «Doctor Strange» ► . ProSieben hatte bereits vor Wochen angekündigt, in den Sommermonaten sonntags wieder US-Spielfilme zu präsentieren.