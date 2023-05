Kanzler Scholz im Juni zu Gast bei «RTL Direkt»

TV-News

In der Spezialausgabe stellt er sich den Fragen von Pinar Atalay sowie einzelnen Bürgeranliegen.

Aktuell ist viel Druck auf dem Kessel in der Ampelkoalition, weswegen sich die beteiligten Parteien immer häufiger in Streitereien verwickeln. Dabei gibt es genug andere Krisen, die es weiterhin zu bewältigen gilt: die Folgen des Ukraine-Kriegs, die schleppend vorangehende Energiewende und die gestiegenen Lebenshaltungskosten der Deutschen. Nun möchte RTL die Arbeit von SPD, Grüne und FDP bewerten und plant dafür eine, das am 6. Juni um 22:15 Uhr ausgestrahlt werden soll.Um das herauszufinden, stellt sich Bundeskanzler Olaf Scholz den Fragen von Bürgern und gibt Auskunft über die Themen, die die Menschen in diesen Zeiten bewegen. In der rund einstündigen Sonderausgabe des Nachrichtenmagazins begrüßt Moderatorin Pinar Atalay den Regierungschef sowie Bürger im Berliner Studio.Am Tisch mit dem Kanzler werden sie ihre konkreten Fragen, Wünsche und Forderungen direkt an den Regierungschef richten. Abgefragt werden sollen Themengebiete wie die Integration geflüchteter Menschen, die Inflation sowie den damit einhergehenden Kaufkraftverlust der Deutschen und die potenziell teure Energiewende.