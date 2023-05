Gizem Emre: Die junge Aischa weiß noch nicht mit ihrer Krankheit umzugehen

Interview

Der «Fack ju Göhte»-Star ist seit elf Jahren im Geschäft und wurde überraschend für den Erfolgsfilm gebucht.

Als Schauspielerin möchte man natürlich möglichst viele und möglichst unterschiedliche Rollen spielen. Ich bin sehr glücklich darüber, Projekte für das Fernsehen, aber auch für Streaming-Anbieter oder Kino zu drehen. Man wächst mit jeder Rolle und lernt etwas Neues über sich kennen.Ich darf noch nicht viel verraten. Der Dreh ist sehr aufwendig und macht unheimlich Spaß. Wir haben tolle Kostüme, die mit viel Liebe und Leidenschaft angefertigt wurden und die Storyline ist wie erwartet unheimlich lustig und unterhaltsam. Das ganze Team vor und hinter der Kamera ist total motiviert und ich kann es nicht erwarten, dass der Film rauskommt!Bei Davids Beerdigung wird ein anklagender Brief vorgelesen, der sich an die Angehörigen richtet. Ich Rückblicken werden verschiedene Situationen gezeigt, die David verletzt haben und jede Person, die ihn gekränkt hat, wird gezwungen, sich der schmerzhaften Frage zu stellen, wieso sie so geworden ist, wie sie heute ist.In den Rückblicken, ja.Die junge Aischa weiß noch nicht mit ihrer Krankheit umzugehen. Sie ist überwältigt von ihren Gefühlen und sieht oft keinen Ausweg und weiß sich nicht zu helfen, fühlt sich allein und ist einsam. Die ältere Aischa hat gelernt, dass es okay ist, sich Hilfe zu suchen und dass sie eben nicht allein ist.Das empfinde ich nicht so. Natürlich streamen sehr viele Leute Serien und Filme und auch die Mediathek ist eine Art Streaming-Anbieter geworden, aber darüber hinaus gibt es ja immer noch das klassische öffentlich-rechtliche Fernsehen.Erwartet habe ich das nicht. Ich war ja noch sehr jung als ich die Rolle in «Fack ju Göhte» bekam und danach ging alles sehr schnell.