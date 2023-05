«Spencer Sisters» kommt im Herbst

US-Fernsehen

Lea Thompson und Stacey Faber werden die Hauptrollen spielen.

The CW Network hat sich mit Entertainment One (eOne) zusammengetan, um die Dramaseriemit Lea Thompson («Zurück in die Zukunft», «Caroline in the City») und Stacey Farber («Superman & Lois», «Schitt's Creek») in der Hauptrolle als Mutter-Tochter-Duo zu produzieren, das sich zusammenschließt, um eine Privatdetektei zu gründen, wie Brad Schwartz, President of Entertainment, The CW Network, heute bekannt gab. Die neue Serie wird im Herbst 2023 auf The CW ausgestrahlt."«The Spencer Sisters» ist eine charmante neue Dramaserie mit der unvergesslichen Lea Thompson und dem aufstrebenden Star Stacey Farber in den Hauptrollen", kommentierte Schwartz. "Wir sind begeistert, dieses dynamische Paar in diesem Herbst bei The CW in einer unterhaltsamen Serie zu begrüßen, die mehrere Generationen von Amateurdetektiven ansprechen wird.""Es macht mehr als nur Spaß, eine Hälfte von «The Spencer Sisters» zu sein", sagte Star Lea Thompson. "In letzter Zeit habe ich mich hauptsächlich auf die Regie konzentriert, aber diese Serie war einfach zu köstlich, um sie zu verpassen. Eine unbeschwerte Mutter-Tochter-Krimiserie mit einem unverschämt reizvollen Charakter und der Chance, mit der leuchtenden Stacey Farber zu arbeiten. Ganz zu schweigen davon, dass es aufregend ist, Teil der neu gestalteten CW zu sein.""Wir freuen uns, unsere langjährige Beziehung mit The CW Network auszubauen, das ein großartiger Partner und die perfekte US-Heimat für «The Spencer Sisters» für das US-Publikum war und ist", kommentierte Stuart Baxter, President, International Distribution, eOne.«The Spencer Sisters» ist ein von Frauen geführter, unbeschwerter Krimi, der die Krimiautorin Victoria Spencer (Thompson) und ihre Tochter Darby Spencer (Farber) begleitet, die fälschlicherweise für Schwestern gehalten werden, während sie rätselhafte Fälle lösen. In Nebenrollen sind Thomas Antony Olajide («Learn To Swim») als Darbys bester Freund aus der Highschool und örtlicher Polizist Zane Graham; Edward Ruttle («Arctic Air») als Darbys Highschool-Flamme Doctor Lucas Collins; Husein Madhavji («Saving Hope») als Victorias IT-Berater (auch bekannt als Hacker) Alastair Dhumal; Ayesha Mansur Gonsalves («Sort Of») als Victorias temperamentvolle Literaturagentin Sarita Stark; Rodrigo Massa («El Dragon: Return of a Warrior») als Zanes Ehemann Antonio Pereira, der ein brasilianisches Bistro betreibt; Kaitlyn Leeb («Spinning Out») als Lindsay Yip - eine angesagte Anwältin, die Lucas' Verlobte ist; und Adam Hurtig («Cult of Chucky») als der leitende Ermittler der örtlichen Polizei.Das Format wird von eOne und Buffalo Gal Pictures produziert. Die Serie wurde von Alan McCullough («Private Eyes», «Rookie Blue») entwickelt und wird von McCullough und Jenn Engels («Sort Of») produziert und geleitet. Jocelyn Hamilton und Tecca Crosby fungieren als ausführende Produzenten für eOne. Phyllis Laing und Jennifer Beasley sind ausführende Produzenten für Buffalo Gal Pictures. Der Deal wurde von Dan Loewy, EVP, Sales, Americas und ANZ, International Distribution, eOne, vermittelt.