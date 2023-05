Zweite «Heels»-Runde kommt im Juli

US-Fernsehen

Der Pay-TV-Sender Starz reicht die neuen Folgen schon bald nach.

kehrt für die zweite Staffel am Freitag, 28. Juli um Mitternacht auf der STARZ-App in den Ring zurück. Die packende Kleinstadt-Dramaserie mit Stephen Amell («Arrow») und Alexander Ludwig («Vikings») in den Hauptrollen, die auf einer Wrestling-Liga im ländlichen Georgia basiert, wird am Freitag, den 28. Juli 2023, um 22:00 Uhr in den USA und Kanada auch auf STARZ linear starten.«Heels» erzählt die Geschichte von Männern und Frauen, die in der Welt des kleinstädtischen Profi-Wrestlings ihren Träumen nachjagen. Sie startet in einer eng verbundenen Gemeinde in Georgia und folgt einer familieneigenen Wrestling-Promotion, in der die beiden Brüder und Rivalen Jack Spade (Amell) und Ace Spade (Ludwig) um das Erbe ihres verstorbenen Vaters kämpfen, während sie daran arbeiten, ihre Identität und ihre individuellen Versionen des Erfolgs zu finden. "Heel" ist ein gängiger Begriff aus dem Wrestling, der den Antagonisten oder Bösewicht im Ring beschreibt, aber die Grenze zwischen Held und Heel ist bei dieser Geschwisterrivalität außerhalb des Rings viel weniger klar.Die zweite Staffel beginnt nach einem spektakulären Auftritt bei der South Georgia State Fair, und die Popularität der Duffy Wrestling League ist plötzlich im Aufwind. In der Hoffnung, die Gelegenheit zu nutzen, bereiten sich Jack und seine Mitstreiter auf einen möglichen Geschäftsabschluss mit einem neuen Streaming-Dienst vor, der sie auf die nationale Bühne katapultieren könnte. Doch die Vergangenheit und ihre Tragödien drohen alles zu zerstören, als Ace Duffy und den Dome hinter sich lässt, während der rachsüchtige Frontmann von Florida Wrestling Dystopia auftaucht.