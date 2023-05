Digital Natives: Sogol Faghani

Interview

Die Schauspieler wird am 20. Mai um 20:15 Uhr in der neuen Folge von der UFA Fiction-Serie «Ein starkes Team» zu sehen sein.

Als erstes ist mir mein Handy in den Kopf gekommen. Traurig aber wahr. Kopfhörer sind mir auch wichtig. Und ich esse seit ca. einem Jahr fast jeden Tag Mandelmus zum Frühstück. Ich bin richtig abhängig davon und kann einfach nicht ohne.Hauptsächlich online. Für schnelle News zwischendurch folge ich dem Account der «Tagesschau» auf Instagram. Die posten da ganz viel und es ist alles übersichtlich zusammengefasst. Zusätzlich dazu finde ich die „«Tagesschau» in 100 Sekunden“ super.Auf jeden Fall mit Baran bo Odar, ich finde ihn großartig und finde es sehr schade, dass «1899» keine zweite Staffel kriegen wird. Außerdem hat damals an meiner Schauspielschule Visar Morina ein paar Kurse gegeben. Die Szenenarbeit mit ihm war sehr besonders und angenehm, deshalb stelle ich es mir toll vor, einen Film mit ihm zu machen. Und ansonsten natürlich immer wieder mit Fatih Akin. Seine Arbeitsweise ist unvergleichlich - ich hatte unglaublich viel Spaß und hab sehr viel gelernt.Ich glaube ans Schicksal und mir hilft es total, wenn ich mir bewusst mache, dass alles so kommt, wie es bestimmt ist. Und dass man einfach dem Prozess des Lebens vertrauen und die Dinge ihren Lauf nehmen lassen muss. Das trifft aber natürlich nicht auf alles zu - man muss hart arbeiten für Sachen, die man erreichen möchte. Aber vor allem in schwierigen Zeiten oder wenn mal alles schief geht, hilft mir dieser Gedanke sehr, um positiv zu bleiben.Mit einem Teller Pasta und einer guten Serie.Ich gehe ins Fitnessstudio, ansonsten habe ich einen jungen Hund, der mich mit seiner Energie ganz schön auf Trab hält.Aktiv nutze ich Instagram. Ich habe auch einen TikTok-Account, bei dem ich aber selber nichts poste, sondern nur Videos von anderen anschaue. Ich bin dafür aber sehr anfällig und um da nicht so zu versacken, versuche ich die App einfach gar nicht erst so oft zu öffnen.Gar keins. Aber wenn es eins wäre, dann definitiv Sims.Ich habe so ziemlich alle Streamer, die es gibt & natürlich Spotify. Ansonsten die Klassiker, wie ein versehentlich abgeschlossenes Uber-Eats-Abo für kostenlose Lieferung. Bei meinem Talent das fristgerecht zu kündigen - zahle ich das bis in alle Ewigkeit.