«Augstein & Blome»: RTL macht ehemalige phoenix-Sendung zum Podcast

Vermischtes

Noch in dieser Woche startet der neue Podcast der beiden Journalisten Jakob Augstein und Nikolaus Blome.

Über neun Jahre lang diskutierten Jakob Augstein und Nikolaus Blome beim öffentlich-rechtlichen Sender phoenix im Wochentakt in der nach ihnen benannten Sendung über das politische Thema der Woche. Mit Blomes Wechsel zu RTL vor drei Jahren wurde die Sendung jedoch eingestellt. Nun wird sie als Podcast wiederbelebt.startet am morgigen Freitag, 12. Mai, auf RTL+ Musik und überall dort, wo es Podcasts gibt, und wird jede Woche mit einer neuen Folge fortgesetzt.Getreu dem Motto „Wer A hört, muss auch B hören“ diskutieren sie freitags die wichtigsten politischen Themen der Woche, aber auch polarisierende Nebensächlichkeiten, wie es in der Ankündigung heißt. «Augstein & Blome» ist eine Produktion der Audio Alliance.„Ich freue mich sehr auf diesen Podcast. Er ist gewissermaßen die Krönung unserer vielen Streitgespräche zwischen links und rechts, bei denen uns die Themen und die Freude am Wortgefecht nie ausgegangen sind. Die Hörer können sich auf etwas gefasst machen“, verspricht Nikolaus Blome, während Jakob Augstein anfügt: „Heutzutage ist ja nur noch ein richtiger Mensch, wer einen Podcast hat. Dass Herr Blome und ich unseren verbalen Schlagabtausch jetzt über dieses Medium fortführen, ist also eine logische Konsequenz. Wie gewohnt wird gestritten, gelacht und sich hoffentlich am Ende besser verstanden.“