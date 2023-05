USA Network startet «The Big D»

US-Fernsehen

In der neuen Fernsehshow werden frisch getrennte Paare auf ein neues Liebesabenteuer geschickt.

USA Network gibt sechs geschiedenen Paaren das Jawort, die sich in Costa Rica treffen, um in der neuen Wettbewerbsserie, die am Mittwoch, den 14. Juni um 22.00 Uhr Premiere hat, eine zweite Chance auf Liebe zu bekommen. Unter der Moderation der erfolgreichen Dating-Shows JoJo Fletcher und Jordan Rodgers lädt die Show die geschiedene Paare in eine tropische Villa ein, wo sie eine zweite Chance auf Liebe bekommen, indem sie mit den anderen Geschiedenen im Haus ausgehen. Einige der hoffnungsvollen Romantiker wollen ihre Beziehung zu ihrem Ex wieder aufleben lassen, während andere darauf aus sind, eine neue Beziehung zu finden. Unabhängig von den Motiven gibt es einen gemeinsamen Wunsch nach einem Abschluss und eine Garantie für Drama, während sie beobachten, wie ihre Exs neue Bindungen eingehen.Die neuen Singles sollten sich auf einige Überraschungen gefasst machen, da sie nie sicher sein können, wer sich der Party anschließen wird. Fletcher, Rodgers und die hauseigene Beziehungsexpertin Dr. Jada Jackson begleiten die Geschiedenen auf ihrer Suche nach Romantik. In jeder Folge betreuen sie aufschlussreiche Beziehungs-"Ex-Übungen" - lustige Aktivitäten, die den Singles dabei helfen sollen, Beziehungen zu knüpfen, sich mit ihren ehemaligen Partnern zu versöhnen und schließlich die Probleme zu überwinden, die sie davon abhalten, wieder ins Spiel zu kommen. Der Gewinn einer "Ex-Übung" führt zu einem romantischen Date und zur Sicherheit vor der bevorstehenden Eliminierung.Während jeder Ausscheidungszeremonie, die von Fletcher und Rodgers geleitet wird, überlegen die Singles und wählen eine Person aus, die nicht für eine Beziehung geeignet ist. Eifersüchtige Ex-Partner könnten versuchen, ihren Rivalen nach Hause zu schicken oder sogar die Ehre ihres Ex zu verteidigen. Alle wollen, dass die Liebe siegt, aber die komplizierte Dynamik einer Scheidung kann einer zweiten Chance auf Liebe im Wege stehen.