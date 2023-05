Primetime-Check

Wie viele Zuschauer schalteten für den gestrigen «Tatort» aus Freiburg ein? Wie kam die Show «Die Unschlagbaren» bei ProSieben in dieser Woche an?



An diesem Sonntagabend startete das Erste mit demin die Primetime und bewegte so 7,56 Millionen Fernsehende zum Einschalten. Ein hervorragender Marktanteil von 27,4 Prozent wurde ermittelt. Bei einem Publikum von 1,52 Millionen Menschen landete der Film in der jüngeren Zuschauergruppe bei ausgezeichnete 24,0 Prozent. Für dieblieben noch 3,65 Millionen Interessierte dran, was eine hohe Quote von 14,6 Prozent einbrachte. Von der jüngeren Zuschauerschaft verfolgten 0,56 Millionen Zuschauer beziehungsweise überzeugende 9,6 Prozent das aktuelle Geschehen. Das ZDF schob zunächst daszur Wahl in der Türkei ein und überzeugte damit 3,33 Millionen Zuschauer, was passable 12,6 Prozent Marktanteil bescherte. Bei den 0,12 Millionen 14- bis 49-Jährigen kam der Sender nicht über eine maue Quote von 4,8 Prozent hinaus. Das Dramasteigerte sich mit 4,61 Millionen Interessierten auf gute 16,7 Prozent Marktanteil. Bei einem Publikum von 0,40 Millionen Jüngeren erreichte der Film annehmbare 6,3 Prozent.Bei RTL lief die Abenteuerkomödieund bewegte 1,26 Millionen Fernsehende ab drei Jahren und 0,52 Millionen der Umworbenen zum Einschalten. Quoten von mauen 4,8 Prozent beziehungsweise passable 8,6 Prozent in der Zielgruppe wurden mit dem Film erzielt.erreichte in Sat.1 starke 7,9 Prozent Marktanteil und lockte insgesamt 2,02 Millionen Neugierige an. Bei den Werberelevanten fuhr der Sender mit 0,72 Millionen Fernsehenden eine hervorragende Quote von 12,1 Prozent ein.ProSieben überzeugte an diesem Abend mit der Shownicht sonderlich. 0,51 Millionen Zuschauer lockte das Format und ergatterte so einen mageren Marktanteil von 2,0 Prozent. Bei den 0,29 Millionen Umworbenen war lediglich eine maue Quote von 4,9 Prozent möglich. RTLZWEI hatte an diesem Abend die Komödie «Bad Moms» ► im Programm. Insgesamt schalteten 0,57 Millionen Filmfans ein, sodass in der Primetime die Sehbeteiligung bei passablen 2,1 Prozent lag. Bei den 0,31 jüngeren Fernsehzuschauern war eine gute Quote von 5,0 Prozent drin.Bei Kabel Eins waren in der Primetime die Showzu sehen. Die Reichweite lag hierfür bei 0,63 Millionen Menschen. So landete der Marktanteil bei akzeptablen 2,4 Prozent. Bei den 0,20 Werberelevanten befand sich die Quote bei annehmbaren 3,3 Prozent. In der Primetime zeigte VOX die Kochshow. 1,17 Millionen Fernsehende landeten bei einem guten Marktanteil von 5,2 Prozent. In der Zielgruppe lag die Sehbeteiligung mit einem Publikum von 0,34 Millionen Menschen bei soliden 6,6 Prozent.