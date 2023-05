VOX kommt von den privaten Sendern noch am besten gegen den ESC an

Quotennews

Hier liefen zwei Spielfilme, welche auf einem annehmbaren Niveau landeten. Das Filmprogramm in Sat.1 war hingegen deutlich weniger gefragt.



Auch mit Spielfilmen versuchten einige Sender wenigstens ein klein wenig gegen den ESC anzukommen. Am besten von allen privaten Sendern schlug sich hier tatsächlich noch VOX . Zunächst lockte der Actionthriller0,98 Millionen Fernsehende, was für einen annehmbaren Marktanteil von 3,8 Prozent sorgte. Bei den 0,35 Millionen Jüngeren waren zudem passable 5,8 Prozent Marktanteil möglich. Es folgte der Abenteuerfilm, welcher bei einem Publikum von 0,79 Millionen Menschen weiterhin auf akzeptable 3,6 Prozent kam. Die 0,22 Millionen Umworbenen waren nun allerdings auf schwache 3,4 Prozent zurückgefallen.Sat.1 hatte sich für «Die Unglaublichen 2» ► entschieden, was jedoch lediglich 0,72 Millionen Interessenten sehen wollten. Dies spiegelte sich in einer mauen Quote von 2,8 Prozent wider. Auch bei den 0,27 Millionen Werberelevanten war mit mauen 4,3 Prozent noch deutlich Luft nach oben. Mit dem Thrillerging es für die 0,56 Millionen Filmfans abwärts auf magere 3,0 Prozent. Die 0,26 Millionen 14- bis 49-Jährigen verbuchten ausbaufähige 4,5 Prozent Marktanteil.RTLZWEI wiederholte zunächst zwei Episoden der Datingshow. Dies verlief mit 0,21 und 0,20 Millionen Zuschauern jedoch alles andere als erfolgreich. Das Resultat waren miese 0,9 sowie 0,7 Prozent Marktanteil. Bei den jeweils 0,06 Millionen Jüngeren kam man nicht über mickrige 1,0 und 0,9 Prozent hinaus. Es folgten zwei Ausgaben von, die nun zumindest 0,38 und 0,39 Millionen Interessenten überzeugten. Hier wuchs die Quote von mauen 2,6 auf passable 2,2 Prozent. Die 0,07 und 0,10 Millionen Umworbenen blieben jedoch bei ernüchternden 1,0 sowie 1,8 Prozent hängen.