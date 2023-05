RTLZWEI punktet mit seinem Filmprogramm

Quotennews

Dagegen kam weder ProSieben mit der Komödie «Er ist wieder da» noch «Goodbye Deutschland!» bei VOX an.VOX setzte zur Primetime auf. Im Fokus standen diesmal Demi und Victor Delacruz, die in Florida leben, sowie Peggy Jerofke und Steff Jerkel in Thailand. Insgesamt interessierten sich 0,82 Millionen Fernsehende für die Wiederholungen, was sich in einem mäßigen Resultat von 3,3 Prozent widerspiegelte. Bei den 0,32 Millionen Jüngeren kam ein passabler Marktanteil von 6,0 Prozent zustande.ProSieben überzeugte mit der Komödie0,86 Millionen Zuschauer zum Einschalten, was für solide 3,5 Prozent Marktanteil reichte. Eine passable Quote von 7,4 Prozent wurde zudem bei den 0,39 Millionen Umworbenen gemessen. Mit dem Thrillerging es abwärts auf 0,44 Millionen Horrorfans sowie akzeptable 2,8 Prozent Marktanteil. Bei den 0,18 Millionen Werberelevanten waren hingegen nicht mehr als niedrige 4,6 Prozent möglich.Im Gegensatz dazu überzeugte RTLZWEI auf ganzer Linie mit dem Filmprogramm. Der Actionthrillerlocket direkt 1,00 Millionen Neugierige auf den Sender, was starke 4,0 Prozent Marktanteil zur Folge hatte. Auch die 0,30 Millionen 14- bis 49-Jährigen punkteten mit einem hohen Ergebnis von 5,7 Prozent. Es folgte, was bei einem Publikum von 0,59 Millionen Menschen weiterhin für überzeugende 3,5 Prozent Marktanteil reichte. Die 0,15 Millionen Jüngeren fielen auf annehmbare 3,6 Prozent zurück.