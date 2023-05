Primetime-Check

Wie viele Zuschauer schalteten für das diesjährige Finale des ESC ein? Welcher andere Sender hatte überhaupt den Hauch einer Chance gegen diese starke Konkurrenz?



An diesem Samstagabend zeigte das Erste denin die Primetime und bewegte bereits mit dem Countdown 3,71 Millionen Fernsehende zum Einschalten. Ein hoher Marktanteil von 15,7 Prozent wurde ermittelt. Bei einem Publikum von 1,31 Millionen Menschen landete das Vorprogramm in der jüngeren Zuschauergruppe bei hervorragenden 26,5 Prozent. Für das Finale aus Liverpool waren nun 7,45 Millionen Interessenten mit von der Partie, was eine ausgezeichnete Quote von 35,8 Prozent einbrachte. Von der jüngeren Zuschauerschaft verfolgten 3,23 Millionen Zuschauer beziehungsweise überragende 53,4 Prozent die Sendung. Das ZDF punktete mit dem Krimiund lockte 6,48 Millionen Zuschauer, was sehr starke 25,5 Prozent Marktanteil bescherte. Bei den 0,25 Millionen 14- bis 49-Jährigen war dem Sender hingegen nur eine akzeptable Quote von 5,8 Prozent sicher. Dersank mit 3,75 Millionen Interessierten auf durchschnittliche 14,7 Prozent Marktanteil ab. Bei einem Publikum von 0,25 Millionen Jüngeren erreichte die Wiederholung magere 3,6 ProzentBei RTL lief die Dokureiheund bewegte 0,76 Millionen Fernsehende ab drei Jahren und 0,13 Millionen der Umworbenen zum Einschalten. Quoten von niedrigen 3,6 Prozent beziehungsweise miserablen 2,3 Prozent in der Zielgruppe wurden mit dem Format erzielt. «Die Unglaublichen 2» ► erreichte in Sat.1 maue 2,8 Prozent Marktanteil und lockte insgesamt 0,72 Millionen Filmfans. Bei den Werberelevanten fuhr der Sender mit 0,27 Millionen Fernsehenden eine maue Quote von 4,3 Prozent ein.ProSieben versuchte sein Glück an diesem Abend mit einer Wiederholung von. 0,51 Millionen Zuschauer lockte das Format und ergatterte so lediglich einen schwachen Marktanteil von 2,1 Prozent. Bei den 0,31 Millionen Umworbenen war eine maue Quote von 4,9 Prozent möglich. RTLZWEI hatte an diesem Abend die Datingshowim Programm. Insgesamt schalteten 0,21 Millionen Neugierige ein, sodass in der Primetime die Sehbeteiligung bei miesen 0,9 Prozent lag. Bei den 0,06 jüngeren Fernsehzuschauern war nicht mehr als eine mickrige Quote von 1,0 Prozent drin.Bei Kabel Eins war in der Primetime die Actionseriezu sehen. Die Reichweite lag hier bei 0,50 Millionen Menschen. So befand sich der Marktanteil an diesem Abend bei mäßigen 2,1 Prozent. Bei den 0,13 Millionen Werberelevanten kam die Quote auf magere 2,4 Prozent. In der Primetime zeigte VOX den Actionthriller. 0,98 Millionen Fernsehende landeten bei einem annehmbaren Marktanteil von 3,8 Prozent. In der Zielgruppe lag die Sehbeteiligung mit einem Publikum von 0,35 Millionen Menschen bei passablen 5,8 Prozent.