ZDF-Krimi hält sich trotz ESC-Konkurrenz auf starkem Niveau

Quotennews

Direkt zur Priemtime räumte «Friesland» ab und musste nur in der jüngeren Gruppe auf ein paar Zuschauer verzichten.



Trotz der starken Konkurrenz furch den ESC setzte das ZDF zunächst auf den Kriminalfilm. Tatsächlich überzeugte das Format dennoch auf voller Linie und bewegte 6,48 Millionen Fernsehende zum Einschalten. Dies waren mehr als 1,5 Millionen mehr als bei der vorherigen Ausgabe vor etwa fünf Monaten. Dem Sender war somit ein sehr starker Marktanteil von 25,5 Prozent sicher. Mehr machte sich die Konkurrenz in der jüngeren Gruppe bemerkbar, welche lediglich aus 0,34 Millionen Interessenten bestand. Hier kam man nicht über eine annehmbare Quote von 5,8 Prozent hinaus.Es folgte ab 21.45 Uhr eine Wiederholung der Krimiserie. Obwohl der ESC nun im vollen Gange war, blieben auch hierfür weiterhin 3,75 Millionen Zuschauer auf dem Sender. Damit landete das Format direkt im Senderschnitt von 14,7 Prozent Marktanteil. Der Großteil der Jüngeren hatte nun allerdings umgeschaltet und so blieben nur noch 0,25 Millionen Neugierige auf den Sender. Damit rutschte man auf ernüchternde 3,6 Prozent Marktanteil ab.Daskam ab 22.45 Uhr auf 2,40 Millionen Interessenten, die bei akzeptablen 10,3 Prozent Marktanteil landeten. Bei den 0,26 Millionen 14- bis 49-Jährigen änderte sich das Bild mit niedrigen 3,7 Prozent Marktanteil kaum.überzeugte 1,56 Millionen Sportfans, wodurch die Quote weiter auf magere 8,5 Prozent sank. Die 0,24 Millionen Jüngeren beendeten den Abend mit schwachen 4,2 Prozent Marktanteil.