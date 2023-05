Upfronts 2023: NBC verrät streiksicheren Sendeplan

Hintergrund

Der US-Sender will zwei neue Dramen etablieren, am Dienstag darf sich eine neue Sitcom versuchen. Samstag und Sonntag stehen im Zeichen des Sports.

Der US-Sender NBC hat überraschend sein Programm für den Herbst veröffentlicht. Das Wochenende wird definitiv in dieser Form stattfinden, denn schließlich besteht das Programm am Samstag und Sonntag komplett aus Live-Sport. Neben der neuen Big Ten Football-Liga am Samstagabend werden Programmfenster von NBC Sports übernommen, darunter die englische Premier League, Golfübertragungen, Nascar und im Frühjahr die Football-Liga USFL. Am Freitagabend wird die neu ins Programm genommene Spielshow «The Wall» fortgesetzt. Danach folgt «Dateline NBC», das sich inzwischen zu einer Art True-Crime-Show entwickelt hat.Mittwoch wie auch Donnerstag gehören fast ausschließlich Dick Wolf. "Es geht um Stabilität", sagt Jeff Bader, President, Entertainment Program Planning Strategy, NBCUniversal Television and Streaming. "Wir hatten das Glück, ein Programm zu haben, in dem wir jeden Abend große Marken zeigen können. Und wir haben ein Programm zusammengestellt, in dem wir unsere Sendungen mit den höchsten Einschaltquoten als Vorprogramm für unsere neuen Sendungen nutzen, um ihnen die bestmöglichen Erfolgschancen zu geben."Bader sagte, dass es im Herbst keine großen Veränderungen oder Verschiebungen gegeben habe, aber er freue sich auf den Mehrkamerablock mit «Night Court» und «Erweiterte Familie». Was die Verlegung von «Quantum Leap» auf den Dienstag betrifft, so "beginnt dieser Abend mit Comedy, und es fühlt sich von Anfang bis Ende wie ein leichterer Abend an". Die Entscheidung, die dreiteilige Serie «Law & Order» nicht mehr donnerstags auszustrahlen, hängt mit dem Wechsel des Showrunners von «Law & Order: Organized Crime» zusammen. "Sie werden davon profitieren, dass sie etwas Zeit haben, und die Serie wird in der Mitte der Staffel als Teil des Donnerstagabendprogramms zurückkehren. Das eröffnet die Möglichkeit, «Found» zu einem großartigen Zeitpunkt auszustrahlen", so Bader.Wie CBS hat auch NBC ein Programm für den Herbst 2023 angekündigt, das aufgrund des Autorenstreiks und wahrscheinlicher Produktionsverzögerungen im September möglicherweise geändert werden muss. "Unser Programm wird sehr ähnlich sein, wenn der Streik nur ein paar Monate dauert", sagte Bader. "Wenn der Streik länger dauert, müssen wir die Dick Wolf-Serien verschieben... «Extended Family» wurde letzten Sommer bestellt, «Found» sollte im Frühjahr Premiere haben, aber wir haben es auf den Herbst verschoben. «The Irrational» wurde letzten Herbst ausgewählt und ist in Produktion gegangen. Wir scheinen gut aufgestellt zu sein.Die von der Presse gefeierten Komödien «American Auto», «Grand Crew» und «Young Rock» bleiben in der Schwebe, da der Sender noch keine Entscheidung über die drei Serien getroffen hat. "Wir befinden uns in dieser neuen Welt der kontinuierlichen Entwicklung und die Pilotsaison ist völlig anders", sagte Bader. "Wir haben zwei Comedy-Piloten mit einer Kamera und zwei Dramen, die Ende Mai/Anfang Juni ausgestrahlt werden. Und nachdem wir diese Piloten gesehen haben, werden wir eine Diskussion führen, an der auch «American Auto», «Grand Crew» und «Young Rock» teilnehmen werden, um zu entscheiden, was wir noch aufnehmen. Wir sind also noch nicht fertig mit der Auswahl für die nächste Saison.NBCUniversal ist in unterschiedlichem Maße an allen drei neuen Herbstserien beteiligt: «Extended Family» ist eine Koproduktion von Lionsgate und Universal Television, «Found» ist eine Produktion von Warner Bros. TV und Universal Television und «The Irrational» ist eine reine Universal Television-Produktion. Universal Television Alternative Studio steht hinter «The Americas», zusammen mit BBC Studios Natural History Unit. Die Serie wird von Tom Hanks gesprochen und von Oscar-Preisträger Hans Zimmer musikalisch untermalt. Produzent Mike Gunton («Planet Erde II») zeichnet für die umfassende 10-stündige Dokumentationsreihe über die Tierwelt verantwortlich. "Wir haben uns noch nicht auf einen Zeitraum festgelegt, aber im zweiten Quartal wird es soweit sein", so Bader. "Wir werden ein großes Event daraus machen, wenn es ausgestrahlt wird, aber das wird später im Frühjahr sein. Wir haben alles diskutiert, von einer Reihe von Veranstaltungen bis hin zu einer Stunde pro Woche oder zwei Stunden pro Woche. Es ist noch nicht entschieden. Zu den neuen ungeschriebenen Serien gehört «Deal or No Deal Island», eine Abwandlung des Banijay-Formats «Deal or No Deal», in der 100 Kisten mit Millionen von Dollar auf der "Privatinsel des Bankers" versteckt werden. Hinter der Serie steht Endemol Shine North America mit Sharon Levy, DJ Nurre und Howie Mandel als ausführende Produzenten.20.00 Uhr «The Voice»22.00 Uhr «The Irrational» (Neu)20.00 Uhr «Night Court»20.30 Uhr «Extended Family» (Neu)21.00 Uhr «The Voice»22.00 Uhr «Quantum Leap» (Neuer Sendeplatz)20.00 Uhr «Chicago Med»21.00 Uhr «Chicago Fire»22.00 Uhr «Chicago P.D.»20.00 Uhr «Law & Order»21.00 Uhr «Law & Order: SVU»22.00 Uhr «Found» (Neu)20.00 Uhr «The Wall» (Neuer Sendeplatz)21.00 Uhr «Dateline NBC»12.30 Uhr Premier League14.30 Uhr Golf19.00 Uhr «Big Ten Countdown»19.30 Uhr «Big Ten Saturday Night» (Football)12.00 Uhr Nascar, Golf, USFL (Football), Sports im Allgemeinen19.00 Uhr «Football Night in America»20.20 Uhr «NBC Sunday Night Football»