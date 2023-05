RTLZWEI schiebt «Promi Game Night» später in den Abend

TV-News

Aufgrund schlechter Quote muss die Spielshow mit Caroline Frier auf dem 21:15-Uhr-Sendeplatz weichen. «Genial daneben» wird dafür verdoppelt und «Glücksrad» bekommt eine weitere Chance.

Nach zwei Wochen hat RTLZWEI bereits genug gesehen und passt das Programmschema am Donnerstagabend an. Der Grund ist die schwache Performance von, das vor acht Tagen um 21:15 Uhr debütierte. Die Gesamtreichweiten waren mit 0,42 Millionen in Woche eins und 0,39 Millionen sehr überschaubar, in der Zielgruppe kam die Produktion von Constantin Entertainment zweimal nicht über 3,0 Prozent hinaus. Das Ergebnis ist auch deshalb ungenügend, da das im Vorfeld neugestartete Comedy-Formatmit 6,7 und 5,3 Prozent bei den Umworbenen ordentlich ablieferte.Ab der kommenden Woche dürfen deshalb Hugo Egon Balder, Hella von Sinnen und Wigald Boning gleich in Doppelfolgen auf Sendung gehen. Caroline Frier mit ihrer «Promi Game Night» verschiebt sich um eine Stunde und soll nun ab 22:20 Uhr für bessere Ergebnisse sorgen. Das eigentlich für diesen Sendeplatz geplanteentfällt, was ebenfalls auf schwache Einschaltquoten zurückzuführen ist.Da «Genial daneben» am 18. und 25. Mai in Doppelfolgen läuft, aber nur insgesamt sechs Folgen produziert wurden, hat RTLZWEI für den 1. Juni ein Nachfolgeprogramm aus dem Ärmel schütteln müssen. Die Wahl fiel dabei auf die mit Sonya Kraus und Thomas Hermanns besetzte Neuauflage von, deren ersten beiden Episoden Ende Januar und Ende April zu sehen waren. Nun folgt die dritte von insgesamt vier produzierten Ausgaben etwas früher. Allerdings waren auf für «Glücksrad» die Werte zuletzt deutlich rückläufig. Verzeichnete die erste Folge noch1,29 Millionen Zuschauer und 6,9 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen, standen vor zwei Wochen nur noch 0,78 Millionen und 5,0 Prozent zu Buche. Im Anschluss an «Glücksrad» wiederholt der Grünwalder Sender zwei Folgen von «Genial daneben». Wie das Donnerstagsprogramm in den Folgewoche aussieht, ist bislang noch nicht bekannt.